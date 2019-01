Film tip: Ben is Back

Ben (Lucas Hedges) is een charmante 19-jarige jongen, maar ligt door zijn drugsverslaving met zichzelf in de knoop. Wanneer hij tijdens de kerstdagen onverwachts uit de afkickkliniek terugkeert naar zijn familie, wordt hij door zijn moeder Holly (Julia Roberts) met open armen ontvangen. Haar liefde voor Ben is onvoorwaardelijk, maar ze leert al snel dat hij nog steeds een gevaar is voor zichzelf en voor haar gezin. Binnen een turbulente 24 uur doet Holly er alles aan om te voorkomen dat haar gezin uiteenvalt. Ben is Back is geschreven en geregisseerd door Peter Hedges, hij schreef het scenario van About A Boy (en ontving daar een Oscarnominatie voor), What’s Eating Gilbert Grape en regisseerde Pieces of April. Voor Ben is Back castte hij zijn zoon Lucas Hedges (genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in Manchester by the Sea). Julia Roberts speelt de hoofdrol in de film als Holly Burns.

Cast

Lucas Hedges, Julia Roberts, Kathryn Newton

Releasedatum

10-01-2019