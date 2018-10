Film tip: Life Itself

In Life Itself volgen we het leven van een jong stel in New York. Will (Oscar Isaac) en Abby (Olivia Wilde) ontmoeten elkaar in hun studententijd. Ze zijn gelukkig samen, trouwen en verwachten hun eerste kindje. Wanneer een schokkende gebeurtenis hun leven overhoop gooit, laat het lot zich gelden. Grenzen van tijd en ruimte worden overschreden. De levens van Will en Abby weergalmen in dat van Mr. Saccione (Antonio Banderas) in Spanje. Regisseur Dan Fogelman (bekend van Crazy, Stupid, Love. en de Amerikaanse hitserie This is Us) viert met het ontroerende Life Itself het leven. Een film over het noodlot, vol humor en liefde. De sterrencast bestaat uit Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi, Ex Machina), Olivia Wilde (Rush, House), Annette Bening (The Kids Are All Right, American Beauty), Antonio Banderas (Puss in Boots, The Mask of Zorro), Mandy Patinkin (Homeland, Wonder), Olivia Cooke (Me and Earl and the Dying Girl, Ready Player One).

Releasedatum

25-10-2018