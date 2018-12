Film tip: Mary Poppins Returns

Mary Poppins keert terug in de betoverende en compleet nieuwe film Mary Poppins Returns. Ze schiet de Banks-familie na een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp, om het plezier en de magie terug te brengen in hun leven. Emily Blunt schittert als Mary Poppins, de perfecte super nanny die van elke simpele taak een onvergetelijk, fantastisch avontuur maakt. Haar vriend Jack, gespeeld door Lin-Manuel Miranda, is een optimistische lantaarnopsteker die licht en leven naar de straten van Londen brengt. Beleef een magische kerst met de hele familie en zing en dans mee met Mary Poppins in deze vrolijke en nostalgische musical.

Cast

Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Pixie Davies, Julie Walters, Colin Firth, Meryl Streep

Releasedatum

19-12-2018