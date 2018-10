Night School is een nieuwe komedie met o.a. Kevin Hart (Jumanji: Welcome to the Jungle) en Tiffany Haddish (Girls Trip). In Night School krijgt een groep volwassenen hun laatste kans om een middelbare schooldiploma te behalen door lessen te volgen aan een avondschool. Geregisseerd door Malcolm D. Lee (Girls Trip) en geproduceerd door Will Packer (Ride Along, Think Like a Man).

Cast

Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam, Romany Malco

Releasedatum

11-10-2018