Film tip: Nobody’s Fool

Nobody's Fool is de nieuwe komedie van regisseur, scenarioschrijver en uitvoerend producent Tyler Perry. Als de losbandige Tanya (Tiffany Haddish, Girls Trip, Night School) haar leven weer op orde wil krijgen, zoekt zij hiervoor hulp bij haar keurige zus Danica (Tika Sumpter). Nu deze twee tegenpolen samenwonen zorgt dit voor hilarische maar ook bizarre situaties. Bovendien ontdekt Tanya dat Danica's perfecte leven niet is wat het lijkt. Verder met o.a. Omari Hardwick, Mehcad Brooks, Amber Riley en Whoopi Goldberg.

Cast

Tiffany Haddish, Tika Sumpter, Whoopi Goldberg, Omari Hardwick, Amber Riley, Mehcad Brooks

Releasedatum

17-01-2019