Film Tip: The Grinch

The Grinch is een mopperkont die van plan is om het kerstfeest te stelen, maar op andere gedachten wordt gebracht door het vrolijke meisje Cindy-Lou die juist dol is op kerst. Dit bekende kerstverhaal van Dr. Seuss gaat over een mopperkont die van plan is om het kerstfeest te stelen, maar op andere gedachten wordt gebracht door het vrolijke meisje Cindy-Lou die juist dol is op kerst. Dit herkenbare verhaal over de magie van kerst is grappig, hartverwarmend en een visueel feestje voor de hele familie. In de originele versie met de stem van Benedict Cumberbatch als the Grinch. Verder met de stemmen van o.a. Cameron Seely (Cindy-Lou Who), Rashida Jones (Donna), Kenan Thompson (Bricklebaum), Angela Lansbury (Mayor McGerkle) en Pharrell Williams (verteller).

Releasedatum

29-11-2018