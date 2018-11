Film Tip: The Nutcracker and The Four Realms

Alles wat Clara (Mackenzie Foy) wil is een sleutel – een unieke sleutel die een doos ontgrendelt dat een onbetaalbaar geschenk van haar overleden moeder bevat. Een gouden draad, gegeven op het jaarlijkse feest van peetvader Drosselmeyer (Morgan Freeman), leidt haar naar de felbegeerde sleutel. Die daarop deze plots veranderd in een vreemde en mysterieuze wereld. Hier ontmoet Clara soldaat Phillip (Jayden Fowora-Knight), een bende muizen en de regenten die over drie Koninkrijken heersen: Land van Sneeuwvlokken, Land van Bloemen en Land van Snoepgoed. Clara en Phillip moeten het onheilspellende vierde Koninkrijk trotseren, de thuishaven van de tirannieke Moeder Ginger (Helen Mirren) om hier de sleutel van Clara te vinden en hiermee hopelijk de harmonie terug te brengen in de nu zo wankelende Koninkrijken. Met Keira Knightley in de hoofdrol als de Sugar Plum Fairy en met een speciale uitvoering van de Amerikaanse ballerina Misty Copeland. The Nutcracker and the Four Realms, de film voor de feestdagen, is geregisseerd door Lasse Hallström en geïnspireerd door E.T.A. Hoffmann’s klassieke verhaal.

Cast

Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Freeman, Misty Copeland

Releasedatum

01-11-2018