Film tip: The Wife

The Wife is een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt. Joan Castleman heeft veertig jaar lang haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor de literaire succescarrière van haar charismatische man Joe Castleman. Hun pact zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. De dag voordat haar man de Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze een geheim te onthullen waardoor alles in één klap op losse schroeven komt te staan. Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater spelen de hoofdrollen in The Wife.

Cast

Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Elizabeth McGovern

Releasedatum

22-11-2018