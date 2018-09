Film tip: Zwaar Verliefd!

Zwaar Verliefd! is een luchtige romantische komedie waarin de eeuwige strijd tegen de kilo’s en de liefde op een grappige, herkenbare manier bij elkaar komen. De jonge, succesvolle dierenarts Isa is een tikkeltje onzeker over haar lijf én de liefde. Ruben is dé perfecte man. Knap, werkt met zijn handen en houdt zielsveel van zijn labrador Bo. Als Isa op een dag Bo redt van een chocoladevergiftiging, valt ze als een blok voor zijn baasje. En hij voor haar, maar dat durft Isa niet te geloven. Na een peptalk van haar zus en vriendinnen besluit ze de Bossche bollen te laten staan en sleept ze zichzelf naar de sportschool. Haar zelfvertrouwen groeit en eindelijk besluit ze voor haar droomman te gaan. Maar is Ruben nog steeds geïnteresseerd? Een luchtige romantische komedie waarin de eeuwige strijd tegen de kilo’s en de liefde op een grappige, herkenbare manier bij elkaar komen. Naar het boek van Chantal van Gastel.

Cast

Barbara Sloesen, Jim Bakkum, Davy Eduard King, Abbey Hoes, Jamie Grant, Sarah Chronis, Liza Sips

Releasedatum

11-10-2018