Fouten om te vermijden als nieuwe ouder

Ouder zijn is de moeilijkste klus waar je van zult houden. Om de eerste paar maanden zo makkelijk en plezierig mogelijk te maken, vermijd deze tien klassieke fouten.

Geloven wat je hoort

Tijdens de eerste weken met je pasgeboren baby, vraag je iedereen die al ouder is om advies. Zelfs als je dat niet doet, zullen ze hoe dan ook suggesties doen. Een kennis pleit ervoor om met de baby te slapen. Je beste vriendin waarschuwt ervoor. Je moeder zegt dat het goed is om de baby haar duim te laten zuigen. Je schoonzus geeft de voorkeur aan een fopspeen. De enige mening die er toe doet, is de jouwe. Als je het advies van anderen opvolgt, geef je de meest creatieve rol in je leven op. Vrienden en familieleden kunnen nuttige, op ouders geteste informatie aanbieden. Maar vergeet niet: de intuïtie van jou en je partner zijn de beste gidsen.

Je vrije tijd overschatten

Of je nu weken, maanden of jaren vrijaf wilt nemen van je baan, hou jezelf niet voor de gek als je denkt dat thuis zijn met een baby een vakantie is. In plaats daarvan begin je aan een nieuwe baan, met een kleinere baas die zo veeleisend is dat ze je in het weekend niet eens een time-out geeft. Je plannen om te trainen, bijkletsen met oude vrienden en elke avond te koken, komt misschien niet overeen met het schema van je baby. Stel elke dag een realistische taak: een telefoongesprek beantwoorden, drie emails schrijven, het bed opmaken. Aan het einde van elke dag zul je blij zijn als je dat ene ding van je lijst hebt gehaald.

Je partner verwaarlozen

Na een lange dag eten, schommelen, kalmeren en luieren, is je partner, die net van thuis van het werk is, vertellen om een ​eindje te gaan wandelen, een perfect begrijpelijke reactie. Maar je moet van je relatie een prioriteit maken. Huur een oppas en wijs een avond per week aan als datenight. Je praat natuurlijk over de baby, maar beloof ook om over andere dingen te praten. Richt je op elkaar en maak er een gewoonte van.

Jezelf op de laatste plaats zetten

Tijd maken voor jezelf nadat je baby is geboren, is een noodzaak. Zoek tijd om met vrienden te praten aan de telefoon of ga naar een yogales. Je moet jezelf verzorgen, zodat je niet somber wordt. Hoe gelukkiger je bent, hoe beter je als ouder zult zijn.

Niet delen van de druk

De leercurve is zowel voor nieuwe moeders als vaders steil, dus sluit je partner niet uit. Laat hem de weg vinden in de kinderkamer. Je kunt beschermend zijn naar je baby, en misschien wil je alles zelf doen. Maar je partner moet ook deze taken beheersen. Zorgen voor een pasgeborene is gewoon te veel werk voor één persoon om alleen te doen. Als hij zijn deel doet, moet je niet twijfelen, kritiseren of constant instrueren. Laat hem zijn ding doen!

Uitgaan van het ergste

Sommige baby’s hebben echte gezondheidsuitdagingen of ontwikkelen ernstige aandoeningen die legitieme zorgen veroorzaken. Maar zelfs een gezond kind kan allerlei symptomen vertonen die angst van de ouders veroorzaken – een vlekkerige huid, hoest, diarree. Maak je niet te veel zorgen. Dingen gaan gebeuren, en je kunt ze niet voorkomen. Als je kunt leren ontspannen terwijl de baby een baby is, maak je je misschien niet zo druk over de andere dingen die gaan komen als ze ouder zijn.

Je baby vergelijken met anderen

Slaapt ze de hele nacht door? Probeert hij rechtop te zitten? Richt je niet te veel op ontwikkelingsgrafieken (het zijn gemiddelden), en laat andere ouders je niet het gevoel geven dat je kleine lieveling op de een of andere manier traag is omdat hun kind al verder is. Baby’s ontwikkelen zich in hun eigen tempo, en zolang de jouwe binnen het normale bereik is, ontspan. Een baby die vroeg kruipt is niet verder gevorderd dan een andere.

Geen dutjes nemen

Nieuwe ouders verliezen veel slaap tijdens het eerste jaar van hun baby. Je moet dagelijks een dutje doen indien mogelijk, of in het weekend ten minste één lang dutje. Zonder voldoende rust is het moeilijk om te genieten van wat een heel gelukkige tijd in je leven zou moeten zijn. Natuurlijk moet je andere dingen opofferen die je tijdens het middagdutje had kunnen doen, maar voldoende rust nemen is belangrijker dan afwassen.

Te veel uitgeven

Een baby kost veel geld. Om te veel kopen te vermijden neem een ​​ervaren ouder mee als je winkelt, iemand die weet wat je echt nodig hebt. Doe het rustig aan met kleding – je baby zal er heel snel uit ontgroeid zijn. Idem met speelgoed; de meeste baby’s spelen graag met hetzelfde ding, dus bespaar je geld voor later.

Niet het moment behouden

Bij elke fase, denk je, dit moment zal ik nooit vergeten. Helaas wel. Uren, dagen en maanden zullen vervagen. Plotseling is de kindertijd van je kind voorbij. Er zijn veel manieren om de stadia van je kind te bewaren. Houd een dagboek bij, maak foto’s of een video van de eenvoudige alledaagse dingen – je wilt ze nog jarenlang herbeleven.