Fouten die we maken met onze kinderen

We maken allemaal fouten bij het opvoeden van onze kinderen. Niemand is met deze kennis geboren, jij ook niet! Er zijn veel fouten die we maken, misschien een aantal waarvan we ons zelfs niet bewust zijn. Misschien herken je jezelf in een aantal van deze fouten.

Perfecte kinderen verwachten

Verwacht niet dat je kinderen perfect zijn en verwacht niet dat ze doen wat je wilt. Verwacht ook niet dat ze alles meteen zullen weten en meteen zullen leren. Opgroeien is een complex proces en onze kinderen hebben veel in hun hoofd, ze verkennen de wereld om hen heen.

Jouw interesses opleggen

Je hebt waarschijnlijk een aantal onvervulde dromen die je NIET moet projecteren op je kinderen! Laat ze kiezen wat ze willen doen, omdat ze misschien beter zijn in hun eigen activiteit dan degene die jij voor hen koos. Bovendien, als je ze pusht iets dat ze niet leuk vinden, zullen ze er niet in slagen en zullen ze er uiteindelijk tegenopzien.

Mijn manier is de “juiste manier”

Laat je kinderen op hun eigen manier dingen verkennen en overwinnen. Interfereer niet in hun opvatting over hoe iets moet worden gedaan. Wij volwassenen hebben de neiging om te denken dat onze manier om obstakels te overwinnen de beste is en we houden geen rekening met de overweging dat iedereen op verschillende manieren denkt en voor elk probleem een ​​andere oplossing heeft. Laat ze hun eigen oplossing vinden; laat dingen fout gaan totdat ze leren hoe ze de dingen alleen kunnen doen.

Hen verbieden om kinderen te zijn

Verwacht niet dat je kinderen zich volwassen gedragen en begrijpen waarom iets goed of slecht is. Er is geen kind in deze wereld dat slecht is, ze verschillen alleen van elkaar en soms moet je een andere benadering gebruiken. Laat ze vies zijn, laat ze morsen, laat ze rondrennen. Laat ze kind zijn!

Niet het goede voorbeeld geven

Alles wat je doet, ziet je kind en herhaalt het. Hun daden weerspiegelen de jouwe. Als je een gedrag waarneemt dat volgens jou niet geschikt is, heroverweeg dan je eigen handelingen om te zien of je een goed voorbeeld voor je kind bent. Dat gedrag heeft het kind van iemand opgepikt en aangeleerd.

Andere kinderen en ouders beoordelen

Het beoordelen van het gedrag van andere kinderen en ouders is pure hypocrisie. Niemand heeft het recht om commentaar te geven op wat andere mensen doen, omdat we ook niet perfect zijn. Kijk niet naar de kinderen van andere ouders en wijs niet op dingen die je anders zou hebben gedaan als dat jou kind was, omdat je dat kind niet kent en het niet met jou opgroeit. Hetzelfde geldt voor ouders. Je staat niet in hun schoenen en dat is niet jouw kind.

Overbezorgd zijn

Deze is vergelijkbaar met die waarin je je kind kind moet laten zijn. Je kunt hem of haar niet overal volgen waar hij of zij gaat. Als ze peuters zijn, laat ze dan zelf gaan lopen, laat ze vallen. Als ze ouder zijn, laat ze uitgaan met hun vrienden, bespioneer ze niet en maak geen afspraken omdat je je zorgen maakt. Kinderen moeten leren van hun fouten.

Het doorbreken van eigen regels

Als je je regels hebt ingesteld, wees dan consistent. Maak geen uitzonderingen. Bijvoorbeeld, als je een bedtijd opstelt, laten we zeggen om acht uur ’s avonds, wees niet te flexibel. Omdat als je niet consistent bent, je kinderen niet serieus nemen wat je hebt gezegd of van hen gevraagd hebt.

Chantage

Chanteer ze nooit met je liefde. Je kind moet weten dat je voor altijd en onvoorwaardelijk van hem of haar zult houden. Ongeacht wat hij of zij doet, je staat naast ze en steunt hen.

Niet genoeg tijd samen doorbrengen

Wat je ook doet voor de kost en hoe druk je ook bent, je moet altijd tijd hebben voor je kind! Altijd! Zelfs als het betekent dat je afstand doet van bepaalde dingen. Je moet je kind op geen enkele manier het gevoel geven dat hij of zij wordt verwaarloosd. Het enige wat kinderen willen is je goedkeuring, aandacht en liefde.

Straffen

Straf is de slechtste vorm van opvoeding van kinderen, vooral fysieke straffen. Dit kan ertoe leiden dat je kind in de toekomst tegen je liegt, omdat hij of zij weet dat hij gestraft zal worden. Je moet geen angst en geschreeuw gebruiken als een vorm van opvoeding. Dit kan ertoe leiden dat het kind in de toekomst agressief en beledigend wordt omdat hij of zij opgegroeid is met geweld.