Free People opent eerste Europese winkel in Amsterdam

Op 9 november opent het in Philadelphia opgerichte lifestyle-merk, Free People, haar eerste Europese boutique in de negen straatjes van Amsterdam. Het 299m² tellende winkelpand in de Huidenstraat is gestyled per seizoen en zal de nieuwste collectie bestaande uit Holiday dresses, one-pieces, bodysuits, geweven tops en super-cozy truien laten zien. Tevens worden in de store de bekende flared broeken verkocht en zal de Free-Denim collectie verkrijgbaar zijn. Free People is een combinatie van kwaliteit, ontwerp en betaalbaarheid met daarnaast door de seizoenen heen felbegeerde keyitems.