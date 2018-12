Funshoppen maakt gelukkig

Mensen die veel waarde hechten aan het kopen of hebben van dingen worden vaak als ‘materialistisch’ gekenschetst. Doorgaans wordt dat gezien als een ‘slechte’ eigenschap. De meeste mensen worden niet graag door anderen als materialistisch bestempeld. Nieuw onderzoek laat zien dat materialisme als ‘slecht’ beoordelen te ongenuanceerd is. In het onderzoek wordt aangetoond dat dingen kopen en bezitten omdat je daar plezier aan beleeft, bijdraagt aan levensgeluk, en dat het bezitten van spullen als een maatstaaf voor status en succes bijdraagt aan zowel financieel vermogen als levensgeluk.

Onderzoek toont aan dat materialisten een positievere houding hebben ten opzichte van gelduitgeven en het aangaan van schulden, maar niettemin vaker onzeker, eenzaam en minder gelukkig zijn. Wanneer je echter inzoomt op verschillende typen materialisme, dan komt er een genuanceerder beeld naar boven.

Drie typen materialisme

De literatuur onderscheidt drie typen materialisme:

1. ‘Kopen voor streven naar geluk’ (als ik meer heb, dan word ik gelukkiger)

2. ‘Kopen voor plezier’ (ik vind het leuk om te winkelen en dingen te hebben)

3. ‘Bezittingen als maatstaaf voor succes’ (mijn bezittingen zeggen iets over mijn status en succes).

De onderzoeker onderzocht verschillende relaties die deze typen hebben met financiën en met de mate waarin consumenten zichzelf gelukkig achten. Onderzocht wordt of sommige typen materialisme mogelijk positieve invloeden hebben. Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die meer materialistisch zijn minder gelukkig zijn. Bij deze studies wordt echter vooral gekeken naar een algemeen materialisme, maar je moet eigenlijk meenemen dat er verschillende typen materialisme zijn. Slechts één type heeft een negatieve invloed op geluk, en dat is ironisch genoeg ‘kopen voor streven naar geluk’. Hoe meer men denkt dat het kopen en bezitten van meer dingen hen gelukkiger zal maken, hoe minder gelukkig ze in werkelijkheid zijn. De andere twee typen (‘kopen voor plezier’ en ‘bezittingen als maatstaaf voor succes’) hebben beide een positieve invloed op geluk.

Het onderzoek nuanceert ook nog twee andere veronderstellingen. Jongeren zijn meer materialistisch en materialisme afneemt naarmate men ouder wordt. Maar het onderzoek toont tevens aan dat materialisme weer stijgt in de late volwassenheid. Eveneens in lijn met wat men zou verwachten blijkt inderdaad dat mensen die materialistischer zijn minder spaargeld en meer schulden hebben. Echter deze relatie geldt niet voor het type ‘bezit als maatstaaf voor succes’ waarbij mensen gemiddeld genomen minder schulden en meer vermogen hebben.