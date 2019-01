Een fysieke beperking in huis hoeft geen blok aan ’t been te zijn!

Of je nu een beperking hebt of niet, het liefst blijven we allemaal zolang mogelijk in ons eigen huis wonen. Helaas kan een fysieke beperking ervoor zorgen dat je meer afhankelijk bent van de hulp van anderen. Maar soms is thuis blijven wonen zeker mogelijk. Met behulp van bepaalde woonaanpassingen – en eventueel hulp van anderen – is het mogelijk lekker thuis te blijven in je eigen vertrouwelijke omgeving. Hieronder drie tips om thuis te blijven wonen met een fysieke beperking.

Verpleging en/of verzorging thuis

Verpleging en/of verzorging thuis voor mensen die dat nodig hebben, wordt over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, hulp bij het douchen, huishoudelijke hulp, ondersteuning bij lichamelijke verzorging, boodschappendienst en maaltijdservice. Een wijkverpleegkundige bepaalt wat er nodig is en wie de zorg uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige zelf zijn, maar ook een verzorgende of een thuishulp.

Aanpassingen in de woning

Bij een fysieke beperking is het soms nodig om aanpassingen in de woning te doen en/of hulpmiddelen aan te schaffen. Voorbeelden van aanpassingen in de woning zijn: drempels weghalen, bredere deuren laten plaatsen, een tillift, een elektrische deuropener of een traplift. Er kunnen ook specifieke aanpassingen gedaan worden in de badkamer of keuken. Dit kan nogal in de kosten lopen, en niet alles word altijd vergoed door de gemeenten. Een traplift kost bijvoorbeeld rond de € 1500,-. Niet een bedrag dat de meesten mensen zomaar even kunnen uitgeven. Gelukkig kan je al een traplift huren vanaf €70,- per maand.

ICT-toepassingen

Er komen steeds meer ICT-toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren. Bijvoorbeeld door automatisch aan- en uitschakelen van het licht, het openen van gordijnen of het aanzetten van de verwarming. Dit soort ICT-toepassingen heten ook wel domotica. Domotica zorgt ervoor dat processen in een woning geautomatiseerd worden door het toepassen van elektronica. Een woning waarin domotica is gebruikt, is van de nodige gemakken voorzien. Domotica zorgt ervoor dat een huis of gebouw ‘slim’ wordt gemaakt. Met domotica kunnen fysiek beperkten mogelijk langer zelfstandig blijven wonen.