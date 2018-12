Ga gezond het nieuwe jaar in, eet meer noten!

Nu een nieuw jaar aanbreekt zullen velen van ons onze eetgewoonten, gezondheid en gewicht onder de loep nemen. Het is een jaarlijkse traditie die volgt na de feestdagen. Maar, hoe gaan we het dit jaar aanpakken? We hebben een tip; eet meer noten! Noten bevatten, naast dat ze zeer gezond zijn, voedingsstoffen die je zullen helpen je langer vol te voelen. Dus als je de hele dag door een handje noten eet, kun je dat gevoel van aanhoudende honger bestrijden. Elke dag noten eten helpt ook bij het beheersen van cholesterol, diabetes type 2, het gewicht en ze kunnen het risico op hartaandoeningen verminderen.

Noten hebben ook een lage glycemische belasting, wat betekent dat ze voor een geleidelijke stijging van de bloedsuikerspiegel zorgen, in plaats van een snelle toename. Voedingsmiddelen met een lage glycemische index zoals noten houden de bloedsuikerspiegel stabiel, en het leidt ook tot een aanzienlijke afname van de body mass index ofwel BMI.

De beste manier om noten in je eetpatroon op te nemen, is zoals eerder vermeld, om ze de hele dag door te eten. Een handvol per dag is alles wat je nodig hebt om hun voordelen van eiwitten, vitaminen en mineralen – waaronder calcium, magnesium, kalium, ijzer en vitamine E – binnen te krijgen. Ze bevatten ook een mix van goede vetten, waarvan de meeste onverzadigde vetten zijn.

Welke noten zijn de beste voor een gezond voedingspatroon?

Pistachenoten voegen niet alleen kleur en textuur toe aan maaltijden, maar zijn een waardevolle aanvulling op je eetpatroon om verschillende voedings- en gezondheidsredenen. Ze zijn een rijke bron van gezonde vetten, ze kunnen het cholesterolgehalte verlagen, ze zijn een bron van plantaardig eiwit, ze verminderen stress en ze behoren tot caloriearme noten.

Amandelen zijn veelzijdige noten. De lekkerste amandelen voegen textuur en smaak toe aan maaltijden. Net zoals fruit en groenten, zitten amandelen boordevol vitaminen, mineralen, antioxidanten en bioactieve stoffen die de gezondheid ten goede komen.

Pijnboompitten hebben een onverwacht voordeel bij het afvallen. Pijnboompittenolie kan een eetlustremmend effect hebben. De olie laat tegelijkertijd 2 eetlustremmende hormonen vrij, waardoor de eetlust binnen 30 minuten afneemt.

Paranoten zijn de rijkste bekende bron van selenium. Slechts 2 noten leveren voldoende mineralen. Eet niet te veel, want je kunt te veel selenium krijgen, houdt vast aan 5-6 noten per dag. Selenium wordt beschouwd als een gezondheidsboostermineraal, dat een goede functie van de schildklier biedt en kan helpen beschermen tegen schade door vrije radicalen en kanker.

Walnoten zijn een van de beste voedingsbronnen. Strooi ze in salades of havermout voor voordelen van de buik. Ze leveren onverzadigde vetten die in tegenstelling tot verzadigde vetten, genen activeren die de vetopslag verminderen en het insulinemetabolisme verbeteren. Dit helpt om buikvet te verminderen.