Game of Thrones geïnspireerde whiskey onthuld

In samenwerking met HBO en Game of Thrones heeft Johnnie Walker de nieuwe White Walker by Johnnie Walker onthuld. Deze limited-edition Scotch Whisky is geïnspireerd op de meest raadselachtige en gevreesde personages in de hitshow – de White Walkers – en is hier voor fans om te genieten terwijl de anticipatie toeneemt naar het laatste seizoen. Bekend door hun ijzige blauwe ogen en geleid door de Nachtkoning, is het leger van White Walkers uit het bevroren noorden gekomen met de kou van de winter en nu een limited-edition whisky die hun ijzige wereld oproept. Deze innovatieve whisky kan het best direct uit de vriezer worden gedronken.

De fles brengt je direct naar het ijzige noorden met een ijzig wit en blauw ontwerp. Gebruikmakend van temperatuurgevoelige inkttechnologie, zullen fans eraan worden herinnerd dat “de winter hier is” van een onverwachte grafische ijzige onthulling op de fles wanneer deze bevroren is.

De whiskey heeft tonen van gekarameliseerde suiker en vanille, verse rode bessen met een vleugje boomgaard fruit en functies Single Malts van Cardhu en Clynelish – een van de meest noordelijke distilleerderijen van Schotland.

White Walker by Johnnie Walker zal vanaf oktober 2018 wereldwijd beschikbaar zijn, inclusief op alle toonaangevende luchthavens, totdat de voorraad op is.