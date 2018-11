Gebruik van sociale media verhoogt depressie en eenzaamheid

Over de link tussen de twee wordt al jaren gesproken, maar een oorzakelijk verband is nooit bewezen. Voor de eerste keer verbindt onderzoek op basis van experimentele gegevens het Facebook-, Snapchat- en Instagram-gebruik om het welzijn te verminderen. Weinig eerdere studies hebben geprobeerd aan te tonen dat het gebruik van sociale media nadelig is voor het welzijn van gebruikers en voor die die deelnemers ofwel in onrealistische situaties hebben geplaatst of een beperkte reikwijdte hebben, waarbij ze worden gevraagd om volledig af te zien van Facebook.

De onderzoekers wilden een veel uitgebreider, rigoureuzer onderzoek dat ook ecologisch meer recht deed. Daarvoor ontwierp het onderzoeksteam een experiment om de drie meest populaire platforms bij een cohort van studenten te betrekken, en verzamelde vervolgens objectieve gebruiksgegevens die automatisch werden gevolgd door iPhones voor actieve apps, niet degenen die op de achtergrond draaien.

Elk van de 143 deelnemers vulde een enquête in om de stemming en het welzijn bij de start van het onderzoek te bepalen, plus gedeelde opnamen van de schermen van hun batterij op hun iPhone om de basismedia sociale gegevens een week te bieden. Deelnemers werden vervolgens willekeurig toegewezen aan een controlegroep, die ervoor zorgde dat gebruikers hun typische sociale media-gedrag behouden, of een experimentele groep die beperkte tijd op Facebook, Snapchat en Instagram tot 10 minuten per platform per dag.

Gedurende de volgende drie weken wisselden deelnemers screenshots van hun iPhone-batterij uit om de onderzoekers wekelijks een overzicht te geven voor elk individu. Met die gegevens in de hand keken de onderzoekers vervolgens naar zeven uitkomstmaten, waaronder angst om iets te missen, angst, depressie en eenzaamheid.

De onderzoeker benadrukt dat de bevindingen niet suggereren dat 18- tot 22-jarigen helemaal moeten stoppen met het gebruik van sociale media. De studie laat echter wel zien dat het beperken van de schermtijd op deze apps geen kwaad kan.