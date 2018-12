Gebruik deze stappen om je aan een budget te houden bij het cadeau shoppen

Het is december en dat betekend shoppen voor verschillende feestelijke gelegenheden. Het stellen van een budget en vasthouden eraan is belangrijk voor shoppers om niet teveel uit te geven. Volg deze eenvoudige stappen om je aan het budget te houden.

Maak lijsten

We hebben vaak de neiging teveel te besteden aan cadeautjes. Voordat je je computer open slaat of naar de winkels gaat, maak een lijst met de mensen voor wie je wilt winkelen en stel een bestedingslimiet in voor elke persoon. Dit geeft je een duidelijk beeld van hoeveel je uitgeeft en voor wie je wat koopt.

Bestrijd impulsieve drang om meer uit te geven

Je ziet iets in de winkel en denkt bij jezelf: “Linda zou dit echt leuk vinden!” Maar Linda staat niet op je lijst en dit cadeau zit ook niet in het budget dat je jezelf hebt gesteld. Als je het niet kunt laten, voeg dan dit onverwachte cadeau toe aan je budget en pas de bedragen die je van plan bent om per persoon te besteden dienovereenkomstig aan.

Zoek naar koopjes

Zelfs als je laat gaat shoppen zijn er nog steeds veel aanbiedingen beschikbaar. Met een lijst met mensen om te winkelen kun je in de winkels en online zoeken naar de beste deals.

Houd bij hoeveel je hebt uitgegeven

Bewaar bonnen of noteer de totalen van online aankopen om bij te houden hoeveel je hebt uitgegeven. Door dit te doen, voorzie jezelf van een constante dosis realiteit van hoeveel je je kunt veroorloven te besteden.

Vermijd creditcard gebruik of kopen op afbetaling

Klinkt cliché, maar dit is belangrijk. Als je het gebruik van je creditcard vermijdt, kun je voorkomen dat je het hele jaar door moet betalen voor de feestdagen.