Geen auto? Misschien is een elektrische scooter iets voor jou!

Niet iedereen is in het bezit van een auto, hoewel het soms best handig is om deze te hebben. Soms moet je verder reizen en wil je niet met de fiets gaan. Of je wilt gewoon snel van bestemming a naar b gaan, en wou je dat je een auto voor de deur had staan. Of je woont in een drukke stad waar de parkeerkosten de pan uit rijzen. Heb je weleens aan een elektrische scooter gedacht? De elektrische scooter is de afgelopen jaren zeer populair geworden. En niet zo gek want elektrisch rijden is een schone manier van vervoer en kent een aantal interessante voordelen. We zetten hier de voordelen van een elektrische scooter op een rij om in overweging te nemen.

Je kunt altijd snel wegrijden

De motor van een elektrisch scooter is altijd klaar voor gebruik en hoeft daarom niet gestart te worden. Je hebt dus nooit last van start problemen.

Het is goedkoper dan een auto

De dagelijkse energiekosten van elektrische scooters zijn veel lager dan de kosten van benzine. Bovendien kan je de accu thuis opladen, dus hoef je ook niet om te rijden om te gaan tanken. Ook hoef je geen geld uit te geven aan wegenbelasting, is de verzekering goedkoper en kan je overal gratis en makkelijk parkeren. Geen extra geld aan dure parkeerkosten dus. Bovendien heeft de motor van een elektrische scooter weinig onderhoud nodig, omdat het over minder bewegende onderdelen beschikt. Het enige onderhoud zijn in feite de remmen, banden en accu. Als je goed met de accu omgaat, zorg je voor een lange levensduur.

Het is milieuvriendelijker en geeft minder overlast

De elektrische scooter is veel beter voor het milieu dan een auto of scooter met benzine. Ook zijn er

geen stinkende en ongezonde uitlaatgassen. We kennen ook allemaal het scherp lawaai als er een benzine scooter langs rijdt. Dat heb je bij een elektrische scooter niet omdat het geen verbrandingsmotor en ook geen uitlaat heeft. Dit zorgt ervoor dat de elektrische scooter nagenoeg geen geluid maakt.

Je kan comfortabeler de weg op

Je hebt geen last van lawaai of trillingen doordat er geen verbrandingsmotor in de elektrische scooter zit. Bovendien kun je gemakkelijk bewegen door het drukke verkeer, zelfs als je in de file staat. En vergeet niet dat je altijd een parkeerplek vindt! Daarnaast heb je geen last van andere mensen als je bijvoorbeeld gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Is een elektrische scooter ook wat voor jou? Bij Lasourisscooters.nl, de specialist in scooters, vindt je een uitgebreid en betaalbaar assortiment scooters van verschillende merken.