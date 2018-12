Dit geluidsonderdrukkend hondenhok is de oplossing voor een stressvrije jaarwisseling

Is je hond ook zo bang op oudjaar wanneer er vuurwerk wordt afgeschoten? Dat hoeft binnenkort niet meer want Ford heeft hiervoor een oplossing bedacht: een geluidsonderdrukkend hondenhok. Het hondenhok heeft een noise-cancelling technologie die vergelijkbaar is met de technologie die wordt gebruikt in auto’s en koptelefoons. Hiermee worden gevoelige hondenoren beschermd en hoeven de huisdieren niet meer totaal afgezonderd te worden.

Wanneer de microfoons in het prototype van het hondenhok het geluid van vuurwerk opvangen, zendt een ingebouwd geluidssysteem tegengestelde frequenties uit. Deze onderdrukken het geluid volledig, of dempen het aanzienlijk. Integraal onderdeel van het ontwerp is kurk met een hoge dichtheid: ideaal voor geluidsisolatie. Het resultaat? Geen stress meer voor huisdieren. Dit concept biedt mogelijkheden voor een veel beter begin van het jaar, voor zowel hond als eigenaar.

Het geluidsonderdrukkende hondenhok is een prototype en de eerste in een reeks initiatieven van Ford (onder de naam Interventions), waarbij knowhow uit de auto-industrie wordt gebruikt bij het oplossen van dagelijkse problemen.

Bekijk hier de video over de noise-cancelling kennel.