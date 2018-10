Gemeenschappelijke gedachten die mensen hebben wanneer ze weer gaan daten

Als je single bent na een lange relatie, kan het soms moeilijk zijn om weer te gaan daten. De gedachte om uit te gaan om nieuwe mensen te ontmoeten, kan overweldigend zijn, vooral als je net over je laatste relatie probeert te komen. Geen paniek. Wanneer je je klaar voelt om weer te gaan daten, denk er dan aan dat je niet de enige bent. Hier zijn tien van de meest voorkomende dingen die mensen denken wanneer ze weer gaan naar daten na een langdurige relatie.

1. Ben ik er klaar voor?

Als je net uit een relatie komt, is een van de eerste dingen waar je aan denkt, “Ben ik hier klaar voor?” Hoewel het moeilijk kan zijn om verder te gaan, zal het je op de lange termijn helpen. Het is gezond om jezelf de tijd te gunnen om te genezen na een breuk, maar alleen jij kunt beslissen wanneer je klaar bent om weer te gaan daten.

2. Zal ik dezelfde fouten maken?

Break-ups zijn moeilijk. Zelfs als ze op een goede manier zijn beëindigt. Het is ook normaal om je af te vragen: ‘Zal ik dezelfde fouten opnieuw maken?’ Er is geen goede manier om er achter te komen of je dat zult doen, maar als je je bewust bent van een gedragspatroon dat een probleem was in een eerdere relatie, en je doet een poging om ermee om te gaan op een manier die je geschikt acht, is de kans groot dat je het niet weer zal doen. Vergeet niet dat je de macht hebt om te veranderen.

3. Ik ben niet goed genoeg

Deze gedachte kan weken na een break-up door je hoofd gaan. Een break-up doet je twijfelen aan je eigenwaarde en hoe lief je bent. Zet die negatieve gedachten opzij. Je bent liefde en een relatie waardig en niemand kan dat van je afnemen of dat voor je beslissen.

4.’You Were Always On My Mind’

Het is bijna een garantie als je door het proces van het beëindigen van een relatie gaat, je ex zal in je hoofd opkomen – veel. Een bepaald nummer, een maaltijd, zelfs een film kijken, kan een herinnering voor je in gang zetten. Je rouwt om een ​​verlies en het is een proces. Je moet jezelf je gevoelens laten voelen, en uiteindelijk zullen die voorbijgaan, maar laat het je niet verteren.

5. Zal ik ooit de juiste persoon ontmoeten?

Als je net uit een relatie komt, denk je misschien ook dat je nooit de juiste persoon zult ontmoeten. Het is misschien zelfs moeilijk om je voor te stellen in een andere relatie. Dat is allemaal heel normaal en het zal tijd kosten om je weer 100% als jezelf te voelen. Vergeet niet dat het geen race is. Wanneer je er zowel emotioneel als mentaal voor klaar bent, zul je opnieuw beginnen met daten en hopelijk vind je de ‘juiste’ persoon voor jou.

6. Date ik dezelfde versie van “hem”?

Het is normaal om keuzes die je in je vorige relatie hebt gemaakt in vraag te stellen – een belangrijke is de persoon met wie je een relatie had. Soms vraag je je misschien af ​​of je dezelfde persoon date. Als je denkt dat er iets is om dat te doen, probeer het te evalueren en kijk of er echt een patroon is. Als je denkt dat het zo is, praat er dan over met vrienden. Deel je observatie, als je denkt dat het een groter probleem is, is het misschien tijd om een ​​professionele hulp te raadplegen die je tips kunnen geven om de gewoonte te doorbreken.

7. Hoe kan ik beginnen om beter voor mezelf te zorgen?

Het kan gemakkelijk zijn om in je joggingbroek te blijven hangen, dat extra stuk pizza te nemen en in bed te blijven en je voor de wereld te verbergen. Probeer voor jezelf kleine doelen te stellen als je deze moeilijke tijd doormaakt. Of je nu moeite doet om af te spreken met vrienden, jezelf trakteert op een film of een speciaal diner, doe dingen die je een goed gevoel geven. Je moet beslissen wat je nodig hebt in deze tijd, en alleen jij kunt bepalen wat die manier is en wat het beste voor je is.

8. Hoe begin ik met het maken van de ‘juiste’ keuzes voor mezelf?

Break-ups kunnen zowel emotioneel als mentaal het uiterste van je vragen. Ze kunnen ook alles om je heen in vraag stellen. Ze kunnen ook een fysieke tol op je eisen als je niet goed voor jezelf zorgt. Het is belangrijk om goed te eten, voldoende te rusten, te trainen en jezelf te omringen met ondersteunende mensen.

9. Wat zijn mijn Dealbreakers?

Nadat enige tijd is verstreken, krijg je een nieuw perspectief op je situatie. Met deze nieuwe duidelijkheid kun je ook beslissen wat sommige van je dealbrekers zijn voor een toekomstige relatie. Misschien heb je sterke religieuze of politieke opvattingen, ben je geen drinker of roker, ben je oké met open relaties, of ben je niet veganistisch of vegetarisch. Dingen als deze kunnen de wortel zijn van problemen in toekomstige relaties, dus als je duidelijk bent over je dealbreakers, weet je wat je wel en niet wilt in een toekomstige relatie.

10. Wat wil ik nu?

Wanneer je je klaar voelt om er op uit te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten, is wat je nu wilt iets anders om in gedachten te houden. Springen van de ene relatie naar de volgende is nooit een goed idee. Het is goed om jezelf de ruimte te geven om erachter te komen wie je bent als single, het kan je helpen dingen te herontdekken over wie je bent, en dit kan je ook helpen om een duidelijker beeld te krijgen van wat je verder wilt en wat voor soort relatie je zoekt.