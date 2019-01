Het gemiddelde aantal seksuele partners ligt wereldwijd tussen 10 en 20

De nieuwe -Ben Je Tevreden Met Je Seksleven Enquete- van Lelo, beantwoord door meer dan 10.000 deelnemers, onthult een aantal interessante weetjes. Wist je dat het gemiddelde aantal seksuele partners wereldwijd tussen 10 en 20 ligt? Waar hebben ze nu de meeste seks?

Wie hebben het meeste seks?

Wanneer het gaat om kwantiteit winnen de 31-40 jarigen, op de hielen gevolgd door de 25-30 jarigen. Dit geeft wel een positieve kijk op de toekomst toch? Seks is geen kwestie van wanneer en hoe vaak, maar om hoe goed je je erdoor voelt. Toch zijn statistieken en percentages wel heel interessant om naar te kijken en te vergelijken. Geografisch gezien zijn Zwitserland, Griekenland en Brazillie de landen waar mensen gemiddeld met de meeste bedpartners met een gemiddelde van 15-20. Deelnemers uit de Verenigde Staten, Italië en Spanje hebben gemiddeld maar met 1-3 mensen het bed gedeeld. Terwijl mensen uit Engeland met gemiddeld 4-8 mensen het bed in zijn gedoken. Dus wereldwijd is het gemiddelde zo’n 10-20 bedpartners.

Hoe hebben we dan seks?

Doggy style had bij 50.41% van alle mensen de voorkeur en de cowgirl stond op de tweede plek met 38.24% van de stemmen. Gevolgd door een klassieker, de missionaris, die bij 34,66% van de deelnemers favoriet is. De 69 heeft met een verassende score van 17,69% ook fans.

Als we het hebben over gedrag onder de lakens is volgens 52,15% zelfvertrouwen super belangrijk, dit betekent het hebben van weinig tot geen remmingen. Een dominante partner, iemand die de touwtjes in handen heeft, heeft voor 32,46% de voorkeur. Ongeveer 17% van de deelnemers wil juist een tedere en geduldige partner. Het hebben van een partner die volledig resoneert met je seksuele wensen en behoeften, komt niet zo vaak voor als we zouden willen. Het bereiken van gemeenschappelijke raakvlakken in de slaapkamer is zeker niet onmogelijk, bovendien is het een must voor een gezonde relatie.

Maar hoe zit het met de kwaliteit van ons seksleven?

De meeste deelnemers beoordeelden hun seksleven als goed (29,26%), op de voet gevolgd door ongelofelijk goed(18,57%)! Slechts 17,89% verklaarde hun seksleven als avontuurlijk, terwijl 4,95% hun seksuele activiteiten omschreven als buitenaards goed – complimenten! Daarnaast is de grootste moodkiller in de slaapkamer, met 57.46% van alle stemmen, STRESS! Een andere interessante moodkiller zijn onze mobieltjes, dit werd door 20.86% van de deelnemers aangegeven.

Wat doen we om het beter te maken?

Van kegels, meditatie en ademhalingsoefeningen tot aan prostaatmassages, jullie noemden van alles als seksuele hulpmiddelen. De meeste deelnemers gaven aan seksspeeltjes en masturbatie te combineren. Ruim 62,85% van de deelnemers hebben de voorkeur voor het ‘gewone’ masturberen en 70,27% de respondenten maken hiervoor gebruik van seksspeeltjes. De meeste deelnemers gaven aan seksspeeltjes en masturbatie te combineren. Nu we het toch hebben over masturbatie, 59,20% van de respondenten gaf aan meerdere keren per week te masturberen, gevolgd door een paar keer per maand (19,54%) en het kleinste deel geeft meerdere keren per dag aan (12.37%).

Last but not least, hebben we regelmatig orgasmes?

59.26% van de respondenten gaf aan meerdere keren per week klaar te komen, 18,23% één keer per week, gevolgd door 12.43% die aan gaf meerdere keren per dag klaar te komen. Maar 0.99% van jullie gaf aan nog nooit een orgasme te hebben gehad.