Genen onthullen aanwijzingen over de potentiële levensverwachting van mensen

Wetenschappers zeggen dat ze kunnen voorspellen of iemand langer dan gemiddeld kan leven of sterft, door naar hun DNA te kijken. Het team heeft het gecombineerde effect geanalyseerd van genetische variaties die de levensduur beïnvloeden om een ​​scoresysteem te produceren. Mensen die scoren in de top tien procent van de bevolking kunnen misschien wel vijf jaar langer leven dan degenen die scoren in de laagste tien procent, zeggen ze. De bevindingen onthulden ook nieuwe inzichten in ziekten en de biologische mechanismen die betrokken zijn bij het ouder worden, zeggen de onderzoekers.

De onderzoekers hebben gekeken naar genetische gegevens van meer dan een half miljoen mensen, naast gegevens over de levensduur van hun ouders. Ongeveer 12 gebieden van het menselijk genoom werden als significant beschouwd voor de levensduur, waaronder vijf locaties die nog niet eerder zijn gemeld.

De DNA-sites met de grootste impact op de algehele levensduur waren die sites die eerder in verband werden gebracht met dodelijke ziekten, waaronder hartaandoeningen en aan roken gerelateerde aandoeningen. Genen die in verband zijn gebracht met andere vormen van kanker, niet direct geassocieerd met roken, zijn echter niet in dit onderzoek verschenen. Dit suggereert dat de gevoeligheid voor overlijden veroorzaakt door deze kankers het gevolg is van zeldzamere genetische verschillen in getroffen mensen, of van sociale en omgevingsfactoren.

De onderzoekers hadden gehoopt genen te ontdekken die direct van invloed zijn op hoe snel mensen ouder worden. Ze zeggen dat als dergelijke genen bestaan, de effecten ervan te klein waren om te worden gedetecteerd in deze studie.

De onderzoeker zei: “We hebben genen gevonden die de hersenen beïnvloeden en het hart is verantwoordelijk voor de meeste variatie in de levensduur.”