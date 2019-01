De genezende voordelen van kunst

Bezig zijn met kunst is een moment waarin de tijd zelf lijkt stil te staan. Je raakt zo verweven met je concentratie, flow en zelfexpressie, zodat andere gedachten die over het algemeen je humeur kunnen verdrijven weggaan. Om deze reden is het belangrijk om iets nieuws te beginnen zonder zorgen over een moeilijk moment. Hier zijn acht manieren waarop kunst je van binnenuit kan genezen.

1. Zelfexpressie

In je drukke leven van werk, huishoudelijke taken, kinderen en andere verantwoordelijkheden, heb je heel weinig tijd (als die er is) voor echte zelfexpressie. Geef jezelf dit cadeau. Zelfexpressie geeft je de ruimte om te verwerken wie je bent gedurende een bepaalde tijd in je leven en biedt je innerlijk de kans om gehoord te worden.

2. Laat oordelen gaan

Hiervoor moet je misschien een beetje oefenen. Veel mensen denken dat ze deze fantastische kunstwerken moeten maken die vergelijkbaar zijn met wat ze van professionals hebben gezien. Hoe denk je dat deze mensen professionals zijn geworden? Iedereen is begonnen waar je nu bent. Ook zij hebben mogelijk gedacht dat hun vakmanschap het niet waard was dat anderen het zagen. Dus onthoud dat je jezelf niet moet veroordelen. Lach om je fouten, en herinner jezelf eraan dat het misschien helemaal geen vergissing was. Deze les kan ook worden overgedragen naar de rest van je leven.

3. Intuïtie

Je intuïtie kan je op elke manier van het leven begeleiden, als je het toestaat. Kunst is een veilige en persoonlijke manier om te leren leven in je intuïtie in plaats van alleen je gedachten te volgen. Welke slag van de kwast of dansbeweging wil je ziel hebben? Welke gedachte stopt of vertraagt ​​dat onderbuikgevoel? Je strijd door deze gevoelens gaan over in je baan, relaties en zelfliefde. Let op deze uitdagingen. Je intuïtie en geluk worden sterker in dit proces.

4. Meditatie

Misschien heb je een moeilijke tijd met de “standaard” manieren van meditatie. Je brein vertraagt ​​gewoon niet genoeg om de vruchten te plukken, of je probeert het niet eens omdat je het gevoel hebt dat je gewoon te hyper bent. Kunst is misschien de perfecte vorm van meditatie voor jou. De handen en het brein concentreren zich net lang genoeg op een niet-stressvolle activiteit om je in een meditatieve staat te laten afdrijven. Vanaf hier worden andere vormen van meditatie gemakkelijker. Je kunt er ook voor kiezen om een ​​mandala te maken, meditatie tijdens en na het project.

5. Geven en ontvangen

Een van de wetten van het universum, geven en ontvangen, staat centraal in genezing, overvloed en manifestatie van de geneugten van het leven. Je kunst kan een geschenk zijn voor jezelf en voor anderen. Het houden van de cirkel van zowel geven als ontvangen is de les. Als je het moeilijk vindt om te geven, maak dan iets en presenteer het aan een geliefde. Als je het moeilijker vindt om te ontvangen, geef jezelf dan toestemming om zelf te genieten van je kunst. Accepteer het als een geschenk en koester het.

6. Acceptatie

Als je niet helemaal tevreden bent met je kunst, dan is dat goed. Accepteer je reis. Accepteer dat je het opnieuw kunt proberen voor je visie, of accepteer dat je misschien opnieuw iets anders moet proberen. Waar je ook bent, accepteer dat je net zo goed genoeg bent als jij.

7. Creëer kalmte

Vaak voelt je leven als een takenlijst. Laat de klusjes waar ze zijn, roep het gezin bijeen en creëer een kunstactiviteit die rust voor iedereen zal geven. Door deel te nemen aan een dergelijke activiteit, creëer je een omgeving gekenmerkt door rust en creativiteit. Het zal je misschien verbazen hoeveel meer hulp je krijgt om gedaan te krijgen wat gedaan moet worden en nog beter … iedereen is gelukkiger.

8. Eenheid

Er zijn zoveel rassen, religies, tradities en culturen die van kunst houden en deze omarmen. Het heeft de kracht om mensen op zinvolle manieren bij elkaar te brengen. Breng een community samen met een kunstproject naar keuze en genees de stad.

Nu je de basis hebt, denkt je geest waarschijnlijk aan allerlei ideeën die hier niet worden genoemd. Pak je notitieblok en schrijf ze op. Schrijven is immers ook een kunstvorm.