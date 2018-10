Gewelddadige videogames voor kinderen zorgen voor verhoogd fysiek agressief gedrag

Gewelddadige videogames door adolescenten hangen samen met toename van fysieke agressie met de tijd, volgens een nieuw onderzoek. Hoewel de meeste onderzoekers het erover eens zijn dat het spelen van gewelddadige videogames de fysieke agressie lijkt te verhogen, betwist een grote minderheid dit nog steeds. Om de door de tegenvorderingen over dit onderwerp opgeworpen kwesties te onderzoeken, voerden onderzoekers een meta-analyse uit van 24 studies uit de hele wereld van 2010 tot 2017 met meer dan 17.000 deelnemers in de leeftijd van negen tot 19 jaar oud. De onderzoeken hebben allemaal onderzocht hoe gewelddadige videogames de veranderingen in fysieke agressie in de loop van de tijd beïnvloedden, variërend van drie maanden tot vier jaar. Voorbeelden van fysieke agressie omvatten incidenten zoals iemand slaan of naar het kantoor van de directeur gestuurd worden omdat ze hebben gevochten, en waren gebaseerd op zelfrapportages van kinderen, ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten.

Naast het bewijs dat gewelddadige videogamespellen in de loop van de tijd in verband wordt gebracht met verhoogde agressie, meldt de studie ook dat dit effect significant verschillend lijkt te zijn voor verschillende etnische groepen: het grootste effect werd waargenomen bij blanke deelnemers, met enig effect opgemerkt bij Aziaten en geen effect waargenomen bij Iberiërs. Hoewel ze speculatief zijn, suggereren de auteurs dat dit effect mogelijk een grotere nadruk legt op het behouden van empathie ten opzichte van slachtoffers van agressie tussen Oosterse en Latijns-Amerikaanse culturen, in tegenstelling tot een nadruk op ‘ruig individualisme’ in westerse culturen.