Gewichtheffen is goed voor je hart

Minder dan een uur per week gewichtheffen kan volgens een nieuw onderzoek het risico op een hartaanval of beroerte met 40 tot 70 procent verminderen. Meer dan een uur in de gewichtsruimte doorbrengen leverde geen extra voordeel op, vonden de onderzoekers. De resultaten – enkele van de eerste om te kijken naar weerstandsoefeningen en hart- en vaatziekten – laten zien dat de voordelen van krachttraining onafhankelijk zijn van hardlopen, wandelen of andere aërobe activiteit. Met andere woorden, je hoeft niet aan de aanbevolen richtlijnen voor aërobe lichaamsbeweging te voldoen om je risico te verlagen; krachttraining alleen is voldoende.

De onderzoekers analyseerden gegevens van bijna 13.000 volwassenen in een langdurige studie in een aerobicscentrum. Ze maten drie gezondheidsresultaten: cardiovasculaire gebeurtenissen zoals een hartaanval en een beroerte die niet de dood tot gevolg hadden, alle cardiovasculaire gebeurtenissen inclusief de dood en elk type overlijden. Weerstandsoefening heeft het risico voor alle drie verminderd.

Veel van het onderzoek naar krachttraining is gericht op gezondheid van de botten, fysieke functie en kwaliteit van leven bij oudere volwassenen. Als het gaat om het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten, denken de meeste mensen aan rennen of andere cardio-activiteit. De onderzoeker zegt dat gewichtheffen net zo goed is voor je hart, en er zijn andere voordelen.

Met behulp van dezelfde dataset keken de onderzoekers naar de relatie tussen weerstandsoefening en diabetes, evenals hypercholesterolemie of hoog cholesterol. De twee studies vonden weerstandsoefening het risico voor beiden verlaagd.

Minder dan een uur wekelijkse weerstandsoefening (vergeleken met geen weerstandsoefening) werd geassocieerd met een 29 procent lager risico op het ontwikkelen van het metabool syndroom, wat het risico op hartaandoeningen, beroertes en diabetes verhoogt. Het risico op hypercholesterolemie was 32 procent lager. De resultaten voor beide onderzoeken waren ook onafhankelijk van aerobe oefeningen.

