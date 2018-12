Gezichten die als competent worden gezien, worden ook als meer mannelijk ervaren, blijkt uit nieuw onderzoek. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het identificeren van de ‘visuele ingrediënten’ die van invloed zijn op hoe we competentie waarnemen vanuit het uiterlijk van mensen.

Om dit te doen, gebruikten de onderzoekers een computationeel competentiemodel dat ze in eerder onderzoek hadden vastgesteld. Aan de hand van deelnemersbeoordelingen van veel verschillende gezichten, identificeerden de onderzoekers de parameters die het meest betrouwbaar werden geassocieerd met indrukken van competenties. Vervolgens bouwden ze een model op dat hen in staat stelde om gezichtsstimuli op basis van deze specifieke parameters digitaal te veranderen, waarbij ze gezichten produceerden die varieerden in waargenomen competenties.

In één experiment gebruikten de onderzoekers dit model om 33 deelnemers gezichtsimpulsen voor te stellen die varieerden in competentie. Sommige deelnemers beoordeelden hoe bekwaam de gezichten waren, terwijl anderen hun aantrekkelijkheid beoordeelden. De resultaten toonden aan dat de gezichten ontworpen om er competenter uit te zien, als zodanig werden beoordeeld en dat ze ook als aantrekkelijker werden beoordeeld, in overeenstemming met de “aantrekkelijkheid halo” die werd gevonden in eerder onderzoek. Maar de onderzoekers vermoedden dat er waarschijnlijk andere componenten van uiterlijk waren die signaalcompetentie waren. Met behulp van een nieuw model ontdekten ze dat deelnemers competentere gezichten zagen als meer zelfverzekerde en mannelijkere indrukken, die niet worden verklaard door aantrekkelijkheid.

Een ander experiment onthulde een duidelijke genderbias: wanneer deelnemers werd gevraagd om gezichten te identificeren als een van beide of als vrouwen, hadden ze de neiging om competentere gezichten te beoordelen als mannelijke en minder competente gezichten als vrouw. Samen suggereren deze bevindingen dat competentie en mannelijkheid gecorreleerde componenten zijn van eerste indrukken op basis van het uiterlijk.

Om te onderzoeken of deze relatie op dezelfde manier werkt voor mannelijke en vrouwelijke gezichten, manipuleerden de onderzoekers fotorealistische afbeeldingen van mannelijke en vrouwelijke gezichten zodat ze varieerden in mannelijkheid. Ze hebben willekeurig 250 online deelnemers toegewezen om de competentie van mannelijke gezichten of vrouwelijke gezichten te beoordelen.

Nogmaals, de gegevens suggereerden een genderbias in de eerste indrukken: naarmate mannengezichten groter werden in mannelijkheid, nam ook hun gepercipieerde competentie toe. Voor vrouwelijke gezichten hield deze relatie slechts een punt vast, waarna meer mannelijke vrouwelijke gezichten feitelijk als minder bekwaam werden ervaren.