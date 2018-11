Gezichtsasymmetrie neemt toe met de leeftijd

Asymmetrie tussen de twee zijden van het gezicht neemt gestaag toe met het ouder worden – een bevinding met belangrijke implicaties voor gezichtsverjonging en reconstructieve procedures, volgens nieuw onderzoek. Driedimensionale digitale beeldverwerkingstechnieken vertonen een subtiele maar significante veroudering-gerelateerde toename in gezichtsasymmetrie, vooral in de onderste tweederden van het gezicht.

Met behulp van een techniek genaamd 3D-fotogrammetrie voerden de onderzoekers gedetailleerde scans van het gezichtoppervlak uit bij 191 vrijwilligers, die in leeftijd varieerden van vier maanden tot 88 jaar. De onderzoekers berekenden vervolgens de “wortel gemiddelde vierkante afwijking” (RMSD) om de mate van asymmetrie tussen de twee zijden van elk gezicht te kwantificeren.

Dankzij deze benadering met digitale beeldvorming konden de onderzoekers zeer subtiele niveaus van asymmetrie onderscheiden – binnen een fractie van een millimeter. Gezichtsasymmetrie werd geanalyseerd in termen van leeftijd en tussen het bovenste, middelste en onderste derde deel van het gezicht. Over leeftijdscategorieën, werden RMSD berekeningen van gezichtssymmetrie geclusterd tussen 0,4 en 1,3 mm.

Asymmetrie nam toe met het ouder worden over alle derde delen van het gezicht, maar de veranderingen waren het grootst in de onderste twee derde – van de wenkbrauwen tot de neus en van de neus tot de kin – in vergelijking met het bovenste derde deel.