Goede voornemens voor boekennerds

Als je een boekennerd bent, weet je dat de gebruikelijke saaie goede voornemens gewoon niet werken voor jou. Bij de populairste voornemens zijn elk jaar zelfs geen boeken bij betrokken! Daarom hebben we een lijst met goede voornemens opgesteld, alleen voor boekennerds.

Ik zal stoppen met het verliezen van boekenleggers.

Ik zal mijn “een boek van kaft tot kaft lezen ’s avonds” tot een keer per week houden.

Ik zal andere dingen doen dan in het weekend alleen lezen.

Ik zal mensen die niet lezen een kans geven. Misschien.

Ik kies een literaire prijs en lees elk boek dat die prijs ooit heeft gewonnen.

Ik zal 10 kilo uit mijn boekenkast wegdoen, zodat ze niet geperst zitten onder een potentieel gevaarlijke hoeveelheid gewicht.

Ik zal boeken die ik eerder heb gelezen en niet leuk vondt herlezen.

Ik zal meer bewegen door vijf keer rond de boekwinkel te lopen voordat ik mijn aankopen doe.

Voordat ik een boek genre mag beoordelen, lees ik eerst drie boeken in dat genre.

Ik zal een boek in een andere taal lezen, ook al is het in het engels.

Ik zal mijn boekenkasten organiseren als gelezen, ongelezen, favorieten, klassiekers, fictie, non-fictie, biografieën en autobiografieën, mysterie & horror, liefde en romantiek, reizen en meer.

Ik zal elk boek dat ik dit jaar lees opschrijven en mijn gedachten hierover noteren.

Ik stop met te laat te zijn omdat ik afgeleid ben door een boek.

Ik zal zelfs extra vroeg opdagen voor alles, dus ik heb tijd om te lezen terwijl ik aan het wachten ben.

Ik zal een boek nooit beoordelen aan de hand van zijn omslag, in plaats daarvan zal ik de eerste pagina’s lezen die interesse in het boek kunnen wekken.

Ik zal stoppen met het beoordelen van mensen die de film zien voordat ze het boek lezen.

Ik zal eindelijk dat ene boek afmaken dat ik al vier keer heb geprobeerd te beginnen met lezen.

Ik zal één boek op mijn nachtkastje bewaren in plaats van een stapel van gevaarlijk opgestapelde harde covers die elk moment kunnen omvallen.

Ik stop met het kopen van nieuwe boeken totdat ik alle ongelezen boeken heb voltooid.