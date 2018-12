Dit zijn Google’s populairste zoekopdrachten voor mode in 2018

Google, ook bekend als onze meest vertrouwde bron voor antwoorden op bijna alles, heeft zijn jaarlijkse Year in Search voor 2018 uitgebracht. Deze lijst analyseert biljoenen zoekopdrachten over nieuws, film, entertainment, eten, mode, sport en meer, en splitst ze op in gemakkelijk te begrijpen en overzichtelijke lijsten. En als de nummer 1-zoekmachine ter wereld, geven de resultaten, die per land en per zoekopdracht worden georganiseerd, een mooie indruk van waar onze interesses en curiositeiten liggen.

Hier de mode-zoekopdrachten in de Verenigde Staten (in Nederland staan die helaas niet op de lijst)

1) Mode uit de jaren 80

2) Grunge-stijl

3) Mode uit de jaren 90

4) Mode uit de jaren ’00

5) Meghan Markle

6) Herenmode

7) Harajuku-mode

8) Hipster-stijl

9) Kate Middleton

10) Jaren 80 herenmode