Gratis tulpen plukken in Amsterdam op Nationale Tulpendag 2019

Op Nationale Tulpendag, zaterdag 19 januari 2019, vindt in Amsterdam de officiële aftrap van het tulpenseizoen plaats. Nederlandse tulpenkwekers nodigen iedereen uit om in een speciaal aangelegde pluktuin, pal voor het paleis op de Dam, gratis een bosje tulpen te plukken. Dit jaar is het thema ‘Flowerpower’ en dat komt onder meer tot uiting in het kleurrijke tuinontwerp.

Voor wie de ‘flowerpower’ en het verbindende effect van de tulp wil ervaren, is de Dam op Nationale Tulpendag ‘the place to be’. In totaal kunnen zo’n 200.000 (!) tulpen geplukt worden die thuis voor een vrolijk lentegevoel zorgen. Voordat de poorten van de pluktuin opengaan, is de immense bloemenzee te bewonderen vanaf een speciale kijkersbrug. Om 13.00 uur zal een bijzondere gast de tuin officieel openen en daarna mag het publiek naar binnen om een bosje van 20 tulpen te plukken. Naar verwachting is de pluktuin tot 17.00 uur geopend (op=op).

Kijk voor meer informatie op Tulpentijd.nl