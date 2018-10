Het grote verschil tussen normale zenuwen voor de bruiloft en een rode vlag

Trouwen is en zou een van de meest opwindende gebeurtenissen in je leven moeten zijn. Maar hoe zit het met die angstige gevoelens die van tijd tot tijd opduiken als je je trouwdag aan het plannen bent? Is het normaal om enige angst te hebben bij de gedachte om je voor altijd aan iemand te binden? Het antwoord is dat het afhangt van waar je je precies zorgen om maakt. Je nerveus voelen over je aanstaande huwelijkse voorwaarden kan eigenlijk een heel normale ervaring zijn. Maar soms zijn die zorgen een rode vlag. Hier lees je het verschil tussen normale zenuwen en een rode vlag.

Het is normaal als de angsten niet zijn over de bruidegom

Pre-bruiloft kriebels zijn normaal als ze allemaal gaan over dat de bruiloft zelf goed gaat. Ook al is het een feest, huwelijken kunnen stressvol zijn om te plannen. Van het kiezen van je thema, het vinden van een locatie, het vinden van een cateraar en het kopen van de perfecte jurk, er zijn zoveel dingen en veel druk om een ​​droomhuwelijk samen te stellen om perfect vast te leggen wie je als een paar bent. Tranen over de bruiloft zijn normaal als ze zich rondom de bruiloft concentreren en niet om de persoon met wie je trouwt. Het is normaal om je zorgen te maken wie waar moet zitten of als de DJ het goed zal doen.

Pre-bruiloft kriebels zijn ook normaal als ze gaan over de grote veranderingen die komen met het achterlaten van je onafhankelijke single leven en het verenigen van jezelf met een andere persoon. Het is geen rode vlag om je zorgen te maken over hoe je leven zal veranderen als je eenmaal getrouwd bent. Het beheren van geld als een paar zal bijvoorbeeld even wennen zijn, maar dat betekent niet dat je niet moet trouwen.

Het is een rode vlag wanneer je twijfelt aan de bruidegom

Wanneer je zorgen meer gaan over de persoon waarmee je gaat trouwen in plaats van de trouw details, kan het een rode vlag zijn. Het is reden tot bezorgdheid als je je afvraagt ​​of je verloofde wel of niet geschikt is voor jou en als je de zorgen maanden hebt gehad en ze intensiever worden naarmate de huwelijksdatum dichterbij komt. Als je ongegronde twijfels hebt, is dat niet goed.

Het is misschien moeilijk om eerlijk te zijn tegen jezelf, maar het zal je uiteindelijk heel veel pijn besparen. Als je je zorgen vertelt aan een goede vriendin, familielid of therapeut, kun je duidelijkheid krijgen over je gedachten en gevoelens en kun je beslissen wat het juiste is om te doen.

