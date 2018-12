Haarkleurenonderzoek werpt een nieuw licht op de wortels van roodharigen

Wetenschappers hebben acht genen ontdekt die gekoppeld zijn aan rood haar, en helpen het mysterie op te lossen over hoe roodharigen hun vlammende lokken erven. De studie – die ook licht werpt op blondines en brunettes – is de grootste genetische studie van de haarkleur tot nu toe. Er werd gedacht dat rood haar wordt gecontroleerd door een enkel gen, MC1R genaamd. Het nieuwe onderzoek werpt licht op andere betrokken genen.

Eerdere studies hebben aangetoond dat roodharigen twee versies van het MC1R-gen erven die leiden tot rood haar – een van hun moeder en een van hun vader. Hoewel bijna iedereen met rood haar twee exemplaren heeft van de roodharige versie van MC1R, is niet iedereen die twee roodharige versies draagt ​​een roodharige. Wetenschappers wisten dat er andere genen bij betrokken zijn, maar deze zijn tot nu toe meestal een mysterie gebleven.

Nu hebben onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh naar DNA gekeken van bijna 350.000 mensen die hadden deelgenomen aan de studie. De studie richtte zich op mensen van Europese afkomst omdat ze meer variatie in haarkleur hebben. Door roodharigen te vergelijken met mensen met bruin of zwart haar, identificeerden ze acht voorheen onbekende genetische verschillen die geassocieerd zijn met rood haar.

Het team keek ook naar de functies van de genen die ze identificeerden en ontdekte dat sommige van hen werken door te bepalen wanneer MC1R wordt in- of uitgeschakeld.

Naast de roodharige genen hebben de onderzoekers verschillen blootgelegd in bijna 200 genen die geassocieerd zijn met blondines en brunettes. Wetenschappers zeggen dat er een kleurverloop is van zwart, via donkerbruin tot lichtbruin en blond, wat wordt veroorzaakt door een toenemend aantal genetische verschillen in deze 200 genen.

De onderzoekers waren verrast dat veel van deze 200 genetische verschillen verband hielden met de haartextuur in plaats van pigmentatie. Anderen zijn betrokken bij het bepalen hoe het haar groeit – bijvoorbeeld gekruld of steil.