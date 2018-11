Handige raamdecoratie voor ultieme privacy controle

Laat me raden. Je hebt genoeg van die glurende buren en alle anderen die continu naar binnen kunnen kijken? Je bent op zoek naar raamdecoratie die je optimale privacy biedt wanneer jij dat wilt? Dan heb ik een aantal leuke tips over welke raamdecoratie daarvoor het meest geschikt is! Ik ga je in dit artikel meenemen in een bliksembezoek door gordijnenland.

Oneindig veel mogelijkheden

Gordijnen gaan nooit vervelen. Al jaren hangen ze bij menig mens voor de ramen. En vind je het gek? Ze passen bij iedere interieurstijl en zijn zeer goed te combineren. Neem bijvoorbeeld het rolgordijn en combineer deze met overgordijnen, ideale combinatie voor in je slaapkamer. De combinatie van gordijnen geeft je optimale privacy en verduistert de ruimte namelijk compleet. Combineer je rolgordijnen met overgordijnen voor een optimaal verduisterend effect.

Naast de multifunctionele rolgordijnen, zijn er ook nog de populaire plisségordijnen. Daar ben ik persoonlijk ook een groot fan van! Plisségordijnen zijn stijlvol en zijn strak ingespannen, waardoor ze bij een draai- kiepraam mooi meebewegen met het raam. Doordat het plisse gordijn zo goed isoleert, heb jij niet alleen meer woonplezier maar bespaar je ook nog eens enorm op je energiekosten. Win-win situatie als je het mij vraagt!

Vouwgordijnen zijn ook nog een hele sfeervolle optie. Naar mijn mening hebben vouwgordijnen namelijk een hele knusse en huiselijke uitstraling. Hierbij kun je zelf de transparantie kiezen. Je begrijpt, hoe transparanter het gordijn hoe minder privacy. Voor de woonkamer zou ik gaan voor semi-transparante vouwgordijnen, dit geeft je namelijk een mooie balans tussen privacy en lichtinval. Maak een combinatie met overgordijnen met een verduisterende voering, zodat je ’s avonds ongestoord kunt genieten van je lievelingsprogramma zonder bekijks.

Het houdt hier nog niet op, nee zeker niet. Je kunt ook nog gaan voor de zeer geliefde duo rolgordijnen. Het duo rolgordijn is een gordijn met afwisselende banen, transparant en verduisterend. De voordelen van rolgordijnen en jaloezieën zijn hierbij gecombineerd. Top als je het mij vraagt. Voor de slaapkamer zou ik gaan voor een combinatie met overgordijnen met verduisterende voering. Het overgordijn heeft namelijk een geluiddempende werking waardoor je kan slapen als en roos! Heerlijk toch?

Een aanrader voor jou!

Zo, het bliksembezoek zit er bijna op! Ik heb alleen nog één leuke laatste tip. De online raamdecoratie specialist die ik wil aanbevelen is Veneta.com. Je kunt via Veneta.com gratis en voor niets kleurstalen bestellen! Zo kun je goed bekijken welke kleuren goed te combineren zijn, zowel met elkaar als met je interieur! Keuze gemaakt? Neem dan een kijkje op Veneta.com en bestel je raambekleding voor een hele aantrekkelijke prijs!

Voor welk type gordijn kies jij?