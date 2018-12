‘Hangxiety’ hoger bij verlegen mensen

Zeer verlegen mensen hebben meer kans om last te hebben van “hangxiety” – angstgevoelens tijdens een kater – dan hun extraverte vrienden, blijkt uit nieuw onderzoek. In een onderzoek onder bijna 100 sociale drinkers met een hoge of lage mate van verlegenheid verminderde het drinken van ongeveer zes eenheden alcohol de angst bij zeer verlegen mensen. Maar de volgende dag werd deze lichte ontspanning vervangen door een aanzienlijke toename van angst – een toestand van “hangxiety” onder de verlegen drinkers. De onderzoekers vonden ook een sterke link tussen deze hangxiety en hogere scores op de AUDIT-test die wordt gebruikt om alcoholgebruiksstoornis (AUD) te identificeren bij zeer verlegen mensen.

“We weten dat veel mensen drinken om angstgevoelens in sociale situaties te verlichten, maar dit onderzoek suggereert dat dit de volgende dag reboundgevolgen kan hebben, met meer verlegen individuen die dit, soms slopende, aspect van een kater eerder zullen ervaren,” zei de onderzoeker. “Deze bevindingen suggereren ook dat hangxiety op zijn beurt in verband kan worden gebracht met de kans dat mensen een probleem met alcohol ontwikkelen.”

Deelnemers aan het onderzoek, die thuis werden getest, werden willekeurig toegewezen om te drinken of om nuchter te blijven. Metingen van verlegenheid, sociale fobie en AUD werden genomen, en angstniveaus werden opnieuw getest tijdens de avond en de volgende ochtend.