Heb ik gehoorschade opgelopen?

We nemen het vaak voor gewoon, maar gehoor speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van ons leven, van ons emotionele welzijn en fysieke gezondheid tot onze carrières en vrijetijdsactiviteiten. Toch realiseren vele mensen zich niet wanneer ze gehoorschade hebben opgelopen. Gehoorschade kan op elk moment optreden, op elke leeftijd. Je hoeft niet heel oud te zijn. Preventie en vroege detectie van gehoorschade zijn dan ook erg belangrijk.

Hoe loop je gehoorschade op?

Gehoorschade kan verschillende oorzaken hebben. Blootstelling aan hard geluid is een veel voorkomende oorzaak hiervan. Infecties zijn ook een veel voorkomende oorzaak, evenals geboorteafwijkingen, ouderdom, genetica en individuele gevoeligheid voor lawaai, langdurige (chronische) aandoeningen, zoals diabetes en hoge bloeddruk, en reactie op geneesmiddelen, met name chemotherapie of geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van kanker. Maar er zijn nog veel meer dingen die kunnen leiden tot gehoorschade. Wacht dus niet tot je tekenen van gehoorschade begint op te merken. Laat je gehoor regelmatig onderzoeken, vooral wanneer je in de risicogroep zit.

Tekenen dat je mogelijk gehoorschade hebt

Moeite met het begrijpen van woorden tijdens een gesprek

Het is niet ongewoon om een ​​paar woorden hier of daar te missen als je met iemand praat. Zeker niet als je in een lawaaierige omgeving bent. Als je echter moeite hebt om mensen in een stille omgeving te horen praten en merkt dat je hen moet vragen te herhalen wat zij meerdere keren hebben gezegd, kun je misschien gehoorschade hebben.

Je hoort de wekker niet

Wekkers zijn ontworpen om luid te zijn. Als je ’s morgens laat wakker wordt ondanks het feit dat je een volledig functionele wekker hebt, kan het zijn dat je oren geen hoogfrequente geluiden oppikken.

Het gezin (of je buurman!) klaagt dat je tv te luid is

Af en toe de tv harder zetten omdat je iets niet hoort kan normaal zijn. Maar als je consequent de tv zo hard moet zetten dat het ongemakkelijk is voor anderen in de kamer of als je buren het kunnen horen, is het tijd om een gehoortest te doen.

Een afname in extraversie

Merk je dat je opeens gesprekken uit de weg gaat omdat het moeilijker is om ze te begrijpen? Gehoorschade kan ervoor zorgen dat nieuwe sociale interacties (die al gespannen kunnen zijn) nog ongemakkelijker lijken wanneer je moeite hebt om meerdere mensen tegelijkertijd te horen praten.

Verlies van balans

Als je je een beetje duizelig of uit balans voelt terwijl je in een rechte lijn loopt, kan dit wijzen op gehoorschade. Verlies van balans is meestal gerelateerd aan medische aandoeningen die druk in de oren kan veroorzaken, evenals duizeligheid.

Pijn in een of beide oren

Als je last hebt van oorpijn, is het mogelijk dat je een oorontsteking hebt. Infecties in het middenoor kunnen leiden tot gehoorverlies. Oorinfecties komen vaak voor bij kinderen en kunnen koorts of geïrriteerdheid veroorzaken.

Je zegt vaak “Wat?”

Als je een mompelende collega op een meter afstand niet hoort, wil dat niet zeggen dat je gehoorverlies hebt. Als “wat?” echter het meest gebruikte woord in je vocabulaire wordt, kan dit betekenen dat je niet de geluidssignalen krijgt die je nodig hebt om spraak correct te verwerken.

Je moet je inspannen om gesprekken te horen

Het is mentaal en fysiek vermoeiend om voortdurend te proberen een gesprek te horen en te volgen. Hierdoor kan je je zelfs na een normale dag uitgeput voelen. Dus als een typische dag van het praten met collega’s, vrienden en familie je hoofdpijn bezorgt of je je fysiek vermoeit voelt, kun je gehoorschade hebben.

Als je denkt dat je lijdt aan een beginnende vorm van gehoorverlies, is een hoorversterker een optie om over na te denken. Hoorversterkers zorgen ervoor dat het omgevingsgeluid opgevangen wordt in een microfoontje en versterkt overgebracht wordt in je oor. Met behulp van de hoorversterker kun je spraak beter verstaan en geluiden beter horen. Hoorversterkers zijn onopvallender dan hoortoestellen. Hoe eerder je hoorversterkers draagt, hoe veiliger je gehoor zal zijn!