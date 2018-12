Heb jij een goede uitvaartverzekering?

Hoewel het niet prettig is om er over na te denken, is er steeds minder een taboe op het praten over de dood en begrafenissen. Mede dankzij de vele reclames en het feit dat een ieder hier wel eens mee te maken heeft gehad, is het duidelijk dat het een onderdeel van het leven is. Plannen maken om je eigen begrafenis of die van je geliefden te kunnen betalen, is cruciaal in het verlichten van stress tijdens een moeilijke tijd van verdriet. Een goede uitvaartverzekering afsluiten is dan ook een must. Maar hoe maak je een keuze uit de verschillende uitvaartverzekeringen? We helpen je hier een handje op weg.

Welke uitvaartverzekeringen zijn er?

Als je gaat kijken naar de opties voor een uitvaartverzekering zal je merken dat er verschillende soorten verzekeringen zijn. Er zijn maar liefst 4 verschillende soorten verzekeringen die alle andere voorwaarden hebben. We zetten ze hier op een rij.

Natura uitvaartverzekering

Met de natura uitvaartverzekering wordt je verzekert voor een aantal standaard diensten, zoals de uitvaartverzorger, het graf, de kist, de rouwkaarten, de auto’s en koffie en cake. Wat er precies in een pakket zit is per uitvaartverzekeraar verschillend. Een groot voordeel is dat het merendeel van het verzorgen van de uitvaart uit handen van de nabestaanden wordt genomen. Een nadeel is dat als nabestaanden diensten willen die niet in het pakket zitten, daar alsnog voor moet worden betaald. Ook kunnen de nabestaanden niet altijd kiezen wie ze willen als bijvoorbeeld een uitvaartverzorger. De uitvaartverzekeraar bepaalt dit in de meeste gevallen.

Natura sommenverzekering

Met een natura sommenverzekering verzeker je een bedrag dat is bedoeld voor de uitvaart. Achteraf kunnen de kosten van de uitvaart vervolgens gedeclareerd worden bij de uitvaartverzekeraar. Er wordt geen geldbedrag uitgekeerd. De nabestaanden of jij kunnen dus zelf kiezen hoe de uitvaart eruit komt te zien.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen je nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd. Met dit geldbedrag kunnen ze ze zelf een uitvaartverzorger kiezen en hoe de uitvaart eruit komt te zien. De hoogte van het verzekerd bedrag kan vooraf bepaald worden. Dit geldbedrag hoeft overigens niet verplicht te worden besteed aan de uitvaart. Met deze verzekering zullen nabestaanden meer zelf moeten regelen.

Combinatie uitvaartverzekering

De combinatie uitverzekering is zoals de naam al doet vermoeden een combinatie van de natura en de kapitaal uitvaartverzekering. Deze verzekering is ideaal voor mensen die zowel in de natura uitvaartverzekering als de kapitaal uitvaartverzekering voordelen zien. Het grote voordeel hiervan is dat er zowel wat diensten verzekerd zijn, maar dat er daarnaast ook nog een geldbedrag wordt uitgekeerd dat kan worden gebruikt voor dingen die niet in het pakket vallen. Deze uitvaartverzekering is handig wanneer er bepaalde wensen zijn voor de uitvaart die niet in een pakket vallen.

Welke verzekering kies jij?

Alle soorten uitvaartverzekeringen hebben zo hun eigen voor- en nadelen. Het is maar net wat jij zelf belangrijk vindt en waarvan jij denkt dat het het beste is voor jouw uitvaart. Zodra je weet welke soort verzekering je wilt afsluiten is het belangrijk om de uitvaartverzekeraars die deze verzekering aanbieden te vergelijken. Elke verzekeraar heeft namelijk andere voorwaarden en premies. Je kunt makkelijk een uitvaartverzekering vergelijken op elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl. Hier worden alle grote uitvaartverzekeraars van Nederland vergeleken. Zo kies je de uitvaartverzekering die het beste aansluit op jouw voorkeuren!