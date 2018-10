Heerlijke herfstgerechten uit een braadslee

Het is zover! De dagen worden korter, het waait weer en het is wat kouder; de herfst is gearriveerd. Na een zomer vol salades, barbecues en makkelijke gerechten, is dan ook de tijd aangebroken dat we weer anders gaan eten. Want het koudere weer vraagt om een stevige, warme maaltijd zodat we voldoende energie hebben om de dagen door te komen. Het is dus weer tijd voor soepen, stamppotten en stoofschotels. Wat beter dan heerlijke herfstgerechten maken in een braadslee.

Waarom een braadslee?

Een hele maaltijd roosteren in één pan, is een eenvoudige manier om snel een lekkere maaltijd voor je gezin op tafel te zetten op een doordeweekse avond of tijdens een druk weekend wanneer het grootste gedeelte van de tijd aan boodschappen doen wordt besteed. Je zet het vlees, vis of gevogelte en de groenten samen met wat smaakmakers in een braadslee, zet het in de oven en in ongeveer een uur of zo, afhankelijk van hoe lang het duurt om het vlees te bereiden, heb je een compleet diner klaar.

Om te braden in de oven moet je eerst investeren in een goede braadslee. Je zou ook een ovenschaal kunnen gebruiken, maar deze zijn meestal niet zo groot als een braadslee. Bovendien worden ovenschalen meestal gemaakt van glas of aardewerk en hebben ze meestal geen deksel, terwijl een braadslee meestal van metaal (RVS, aluminium of gietijzer) wordt gemaakt, met rooster en/of deksel kan worden geleverd en bovendien in veel grotere maten verkrijgbaar is. Braadsledes zijn speciaal gemaakt om in de oven te gebruiken, maar kunnen eventueel ook op een kookplaat of gasfornuis worden gebruikt. Blaadsledes kunnen wat duurder zijn, maar ze zijn duurzaam, gemakkelijk schoon te maken en gaan een leven lang mee.

Zodra je het roosteren van je eten onder de knie hebt, kun je diverse recepten op elke gewenste manier variëren. Vergeet niet dat het sneller geroosterde vlees, zoals vis en kipfilets, gepaard moet gaan met groenten die snel garen zoals champignons, paprika’s en gele pompoen; terwijl gebraden rundvlees, karbonades en hele kippen kunnen worden geroosterd, samen met aardappelen, wortelen en andere knolgewassen.

Hier een braadslee geroosterd recept om te proberen

Gebraden lamsvlees met knolgewassen

Ingrediënten

3 pond lamsbout zonder been

1 theelepel zeezout

1 theelepel versgemalen zwarte peper

3 teentjes knoflook

2 eetlepels olijfolie

1 theelepel rozemarijn

4 pastinaken en/of wortels

2 pond andere gemengde knolgewassen (aardappelen, uien, knolselderij en koolrabi zijn goede keuzes)

Dit ga je doen

Dep het lamsvlees droog en zet opzij. Meng het zout en de peper in een kleine kom. Schil en hak de knoflook fijn en voeg deze samen met 1 eetlepel olijfolie toe aan de kom. Voeg de rozemarijn toe. Combineer dit tot een pasta. Wrijf de ingrediënten over het lamsvlees. Rol het lamsvlees op en bind het vast met een keukentouw. Laat het lam minstens een uur in de pasta marineren.

Verwarm een ​​oven voor op 200 graden. Terwijl de oven opwarmt, breng je het lamsvlees op kamertemperatuur. Schil en snijd de pastinaken en/of wortels. Snij ze in vieren in de lengte door en snijd de taaie kern in de pastinaak eruit. Zet ongeveer 1 theelepel olijfolie op de bodem van de braadslee. Leg de wortels en/of pastinaak op een rij in het midden van de pan en leg het lamsvlees erop. Snijd de andere groenten in stukken. Leg ze rond het lam, besprenkel ze met de resterende olijfolie en strooi ze lichtjes in met zout. Zet de pan in de oven.

Haal na ongeveer 40 minuten de braadslee uit de oven en hussel de groenten in de pan. Zet terug in de oven. Zet de oven wat lager en laat het nog ongeveer een half uur in de oven sudderen. Ongeveer 1 uur en 15 minuten totale kooktijd is goed.

Laat het vlees afgedekt rusten om het warm te houden, gedurende minstens 15 minuten en maximaal 30 minuten voordat het wordt gesneden. Hierdoor wordt het vlees malser en sappiger.

Snij het in plakjes, zet de groenten ernaast en serveer.

Eet smakelijk!