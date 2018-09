Op 4/5/6 oktober openen in de RAI Amsterdam, de deuren van het gloednieuwe event In de wolk­­en Festival. Op het festival vinden (first time) mums en hun partners alle informatie over hun zwangerschap, baby en het leven als ouders. Drie dagen lang is dit festival dé plek waar meer dan 100 shops en merken de leukste producten en diensten presenteren voor jouw baby’tje. Van jouw droomkinderwagen tot de leukste boxkleden, kleertjes en handige hebbedingen. Maar ook gadgets, kraamzorg en verzorging. Alles wat je nodig hebt voor je zwangerschap en baby is aanwezig op het festival.

Naast alle info voor en over je zwangerschap en je baby, is ontspannen natuurlijk ook belangrijk.

Luister naar muziek, haal verantwoorde snacks en drankjes bij een van de foodtrucks, maak een tochtje met de waterfietsen en leen een picknickmand.

Op het adviesplein kun je vragen stellen aan diverse deskundigen. Ook voor stylingadvies voor je babykamer kun je hier terecht bij stylistes. In het Ouders van Nu Theater kun je luisteren naar lezingen, aanschuiven bij boekpresentaties of je favoriete momblogger ontmoeten. Dagelijks is er een line up van sprekers geprogrammeerd.

www.indewolkenfestival.nl