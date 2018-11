Hoe beïnvloedt Karma je leven?

Weet je dat wat je doet en hoe je denkt toekomstige consequenties heeft gebaseerd op de regels van Karma? Karma betekent in het Sanskriet “actie”. Volgens de boeddhistische traditie verwijst karma naar actie die wordt aangedreven door iemands intentie. Boeddhisten geloven dat iemands intenties en acties een indirect, maar sterk effect hebben op de gebeurtenissen in het leven van die persoon. Je bent je er misschien niet van bewust, maar je gedachten en acties zijn zo krachtig dat ze energie bevatten. Wat je denkt en doet, echoot door de tijd en in de eeuwigheid. En omdat ons leven met elkaar verbonden is, zal wat je doet en de intenties van je acties, goed of slecht, uiteindelijk bij jou terugkomen. Met andere woorden, wat je nu doet, zal indirect je toekomst bepalen. Net als het bekende “wat je zaait, zal je oogsten.” Dit is hoe karma je leven beïnvloedt.

Is Karma echt?

We betalen voor alle dingen die we in het leven doen. De betaling kan echter tijdens dit leven of in een volgend leven plaatsvinden. Een goed voorbeeld hiervan is onze eetkeuze. Over het algemeen is eten dat goed smaakt meestal dat wat ongezond is. Als we goed smakende en toch ongezonde voeding blijven eten, zal onze gezondheid uiteindelijk lijden. Dit kan ook worden vergeleken met hoe we de natuur behandelen. Als we doorgaan met het vernietigen van de omgeving, zullen we zwaar betalen vanwege de vervuiling die we creëren.

Een ander voorbeeld is als je iemand onvriendelijk behandelt, krijg je een vijand. Je ziet, alle dingen die we doen hebben een overeenkomstige reactie. Eenvoudig gesteld, als we een negatieve actie sturen, ontvangen we ook een negatief resultaat. Als we daarentegen een positieve actie sturen, ontvangen we ook een overeenkomstige positieve reactie.

De wet van karma begrijpen

Karma kun je niet stoppen, maar je kunt wel van richting veranderen. De wet van Karma is eigenlijk de wet van oorzaak en gevolg. Het is een wet die betrekking heeft op je lot en acties, en het is een onbreekbare regel van de kosmos. Volgens de Wet van Karma ben jij alleen verantwoordelijk voor je daden en creëer je alles wat er in je leven gebeurt, of het nu goed of slecht is. Je bent verantwoordelijk voor je geluk of ellende, omdat je handelingen je dagelijks bestaan ​​creëren. Wat goed is aan de Wet van Karma is dat het je toestaat je toekomst vorm te geven. Dus, als je blijft doen wat goed is en met de beste bedoelingen, zul je in de toekomst ook het beste van wat het leven te bieden heeft ervaren.

Hoe je intenties goed of slecht karma oproepen

Omdat je acties en intenties een overeenkomstig resultaat in je leven zullen hebben, is dit resultaat je “goede” of “slechte” Karma. De Wet van Karma kijkt altijd naar je intenties, en de intentie die je daden voedt zal goed of slecht Karma voortbrengen. In werkelijkheid gebruikt het Universum geen slecht karma om je te straffen, maar om je een lesje te leren. De pijn die we lijden door slecht karma is eigenlijk de lering van het leven waar we van moeten leren. Pijn moet niet worden gevreesd, want het is deze pijn die je de les stuurt. In werkelijkheid is slechte karma een vermomde zegen.

Kun je je karma veranderen?

De Wet van Karma kijkt altijd naar je intenties, en de intentie die je daden voedt zal goed of slecht Karma voortbrengen. Het universum gebruikt geen slecht karma om je te straffen, maar om je een lesje te leren. Je slechte karma kan ongedaan worden gemaakt door goede dingen te doen. Je hebt geoogst wat je zaaide toen slechte karma je een les leerde, en door die les te gebruiken om een ​​draai aan gebeurtenissen te creëren, verander je eigenlijk je bestemming.

Je vrije wil is het meest cruciale element in het opnieuw creëren van je bestemming, want als je eenmaal hebt geleerd van je verleden, is het dan tijd om opnieuw te beginnen en je toekomst opnieuw vorm te geven. De lessen die slechte karma je leert, zullen je vaak een gevoel van bewustzijn en realisatie geven.

Je spijt zal vaak medeleven veroorzaken, waardoor je de drang krijgt om verandering in je daden aan te brengen. Ongedaan maken wat je verkeerd hebt gedaan, zal een signaal naar het Universum sturen dat je om vergeving vraagt ​​en een goed geweten wilt hebben.

De emoties die slecht karma uitwissen, zijn schuldgevoelens, spijt, vragen om vergeving en vervolgens het ongedaan maken van wat je hebt gedaan door goed te doen. En als je slechte karma eenmaal in goede karma is veranderd, zul je je weer goed voelen!