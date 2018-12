Hoe je het beste eten vóór en op de Kerstdagen kunt benaderen

Calorierijke voedingsmiddelen verminderen of zelfs volledige maaltijden overslaan in de dagen of weken voordat de kerstdagen eraan komen om zo meer te kunnen eten, is een gemeenschappelijke strategie van vele vrouwen. Maar de tijdelijke aanpak van een strikt dieet werkt niet. Niets gaat op korte termijn werken. Elk dieet of verandering van eetgewoonten moeten langdurig zijn. Matig eten is altijd het beste, zelfs op de feestdagen. Er is die impuls om te smullen van verschillende met calorie-geladen eten en desserts. Maar er zijn manieren om te genieten van een goede, voedzame maaltijd zonder te veel te eten of jezelf uit te hongeren. Hier zijn een paar:

Het is OK om van tevoren te eten.

Als je eraan denkt om maaltijden en snacks over te slaan op Kerst tot de hoofdmaaltijd, doe dat dan niet. Een licht ontbijt en lunch helpen om de neiging om te veel te eten later op de dag te verminderen. Eet kleinere porties, maar zorg ervoor dat je wat fruit, groenten, vezelrijke granen en eiwitten neemt. Bovendien, is het verstandig een kleine eiwitrijke snack te nemen net voor de grote maaltijd.

Drink van tevoren water.

Het drinken van veel water kan ook helpen je eetlust in toom te houden. Zorg voor voldoende calorie- en cafeïnevrije vloeistoffen voor en tijdens de maaltijd. Alle vloeistoffen tellen, inclusief soep en waterig fruit en groenten.

Eet aandachtig en kijk naar je porties.

Je hoeft je bord niet te vullen met alles wat op tafel ligt. Overweeg zorgvuldig je opties. Kies alleen het eten dat je echt lekker vindt. Eet niet alleen een broodje of crackers omdat het er is. Kies de zelfgemaakte, speciaal bereide items en proef ze echt. Als iets niet super is, voel je dan niet verplicht om het te blijven eten.

En haast je niet. Bewust eten, aandacht schenken aan hoe je je voelt terwijl je eet, helpt je om beter van je eten te genieten. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat onze hersenen horen dat onze maag vol is, dus een paar minuten tussen porties nemen kan helpen overeten te voorkomen.

Je moet alles kunnen proberen wat je wilt, maar dat betekent niet dat je een hele portie nodig hebt van alles wat je wilt. Om te helpen bij de controle over de portie, vul de helft van je bord met groenten en fruit en de andere helft met eiwitten en granen. Streef naar slechts één portie. Ga niet voor voor een tweede of derde keer. Eet eerst je groenten om je verzadigd te voelen met minder.

Wacht ongeveer een half uur tussen het avondeten en het dessert en snijd eten in kleinere stukjes om de tijd die nodig is om te eten te vergroten.

Socialiseer met familie en vrienden.

Bijkletsen met familie en vrienden, zorgt ervoor dat je met wat anders bezig bent. Feestelijke maaltijden zijn meestal lang. Je kunt een uur nemen en gewoon wat thee drinken en met iedereen kletsen, en dan later teruggaan voor meer eten als je meer wilt.

Denk aan de restjes.

Als jij een bijeenkomst organiseert, geef je gasten wat eten mee naar huis. Als jij een gast bent, vraag dan om een kleine doggybag. Op deze manier kun je wat voor de volgende dagen bewaren.

Enkele extra tips:

Doe wat lichamelijke activiteit vroeg op de dag voordat je het te druk hebt.

Vermijd eten nemen wanneer je achteraf aan het opruimen bent. Doe een stukje kauwgom in je mond of poets je tanden na het dessert om te voorkomen dat je later op de avond gaat snacken.