Hoe ‘Dry January’ het geheim is voor beter slapen, geld besparen en afvallen

Nieuw onderzoek laat zien dat deelname aan Dry January – een maand lang onthouden van drank – ervoor zorgt dat mensen meer controle krijgen over hun drinken, meer energie hebben, een betere huid hebben en afvallen. Ze melden ook dat ze maanden later minder drinken. Het onderzoek werd uitgevoerd met meer dan 800 mensen die deelnamen aan Dry January in 2018. De resultaten laten zien dat deelnemers aan de droge januari nog steeds minder drinken in augustus. Zij rapporteerden dat:

* drinkdagen gemiddeld daalden van 4,3 naar 3,3 per week;

* eenheden verbruikt per drinkdag daalden gemiddeld van 8,6 naar 7,1;

* de frequentie van dronkenschap daalde van 3,4 per maand naar gemiddeld 2,1 per maand.

De onderzoeker zei: “Door simpelweg een maand geen alcohol te drinken, drinken mensen minder op de lange termijn: in augustus melden mensen één extra droge dag per week, maar er zijn ook aanzienlijke onmiddellijke voordelen: negen op de tien mensen besparen geld, zeven op de tien slapen beter en drie op de vijf verliezen gewicht.

“Interessant is dat deze veranderingen in alcoholgebruik ook zijn waargenomen bij de deelnemers die er niet in geslaagd zijn om de hele maand alcoholvrij te blijven – hoewel ze een beetje kleiner zijn. Dit toont aan dat er echte voordelen zijn aan het gewoon proberen te voltooien.”

Het onderzoek toonde aan dat:

93% van de deelnemers een gevoel van succes had;

88% had geld bespaard;

82% denkt meer na over hun relatie met drank;

80% voelt meer controle over hun drinken;

76% heeft meer geleerd over wanneer en waarom ze drinken;

71% realiseerde zich dat ze geen drankje nodig hebben om zich te vermaken;

70% had over het algemeen een betere gezondheid;

71% had beter geslapen;

67% had meer energie;

58% had gewicht verloren;

57% had een betere concentratie;

54% had een betere huid.

De bevindingen zijn afkomstig van drie zelf voltooide online enquêtes: 2.821 bij registratie voor Dry januari; 1.715 in de eerste week van februari; en 816 deelnemers in augustus.