Hoe ga je om met een driftbui van je kind in het openbaar?

Je bent op straat en alles gaat goed … tot je kind volledig in een driftbui-modus gaat. Je schaamt je, je raakt gefrustreerd en zou willen dat je thuis was gebleven. Hoe je hiermee omgaat helpt je de stress te beheersen, maar ook hoe je kind in de toekomst met zijn of haar gevoelens omgaat. Alleen jij kent je kind, dus probeer enkele of al deze strategieën om dit in de toekomst te voorkomen.

Ga in op de gevoelens van je kind

Je hebt twee uur gewinkeld en je vierjarige heeft er genoeg van. Je kunt de driftbui zien aankomen. Schiet op! Wees niet afwijzend. Behandel de gevoelens van je kind zonder te proberen hem/haar tot zwijgen te brengen. Erken dat je al een tijdje aan het shoppen bent en je weet dat zij/hij naar huis wil. Zeg dat je het snel even afmaakt zodat jullie naar huis kunnen, maar dat hij/zij moet stoppen met huilen, zodat je het kunt. Het is normaal dat we willen dat onze kinderen stil zijn vanwege onze schaamte dat we de gevoelens van onze kinderen verdoezelen. Maar het aanpakken van die emoties en hem/haar leren omgaan met zijn/haar gevoelens helpt niet alleen het kind, maar uiteindelijk ook jou.

Leidt het kind af

Soms raken onze kinderen zo overweldigd in de hitte van het moment dat ze gewoon niet weten hoe ze zichzelf moeten kalmeren. Je kind afleiden met wat anders kan een redder in nood zijn als je denkt dat de publieke driftbui nooit zal eindigen. In plaats van het gevoel te hebben dat je bijna smeekt om niet meer te huilen, probeer hem/haar dan opnieuw te sturen om hem/haar uit de driftbui mindset te trekken. Soms kan het omleiden naar een andere activiteit de driftbui doen stoppen. Bijvoorbeeld: “Laten we die tranen wegvegen en je kunt me helpen om een cadeautje voor papa uit te zoeken.”

Vermijd omkoping

Het is verleidelijk om omkoping te gebruiken bij een openbare driftbui, maar probeer toch om dit te voorkomen. Wat een kind gewoonlijk leert van het omgekocht worden, is dat de driftbui iets goeds oplevert. Dus terwijl je jezelf nu red, zorg je ervoor dat het kind de volgende keer iets van je verwacht als je probeert de bui te stoppen.

Blijf kalm

Je kind schreeuwt en je wilt uit frustratie ook schreeuwen. Natuurlijk zal geen enkele hoeveelheid van volwassenen geschreeuw de situatie helpen. Blijf kalm. Volg de disciplineregels die je thuis gebruikt en waaraan je kind gewend is. Negeer de voorbijgangers die kijken naar je kind dat languit op de vloer ligt. Kijk voorbij de over-the-top emoties en onbeheerste reactie van je kind. Tel tot 10. Haal diep adem. Doe wat je ook doet om je kalm te houden en die frustratie van het ouderschap onder controle te houden, niet omdat je in het openbaar bent, maar gewoon voor het belang van je kind. Hoe rustiger je bent, hoe sneller hij/zij rustiger wordt en hoe beter hij/zij zal leren omgaan met zijn/haar eigen emoties door je gedrag te modelleren.

Geef niet toe

Je kind heeft zojuist alle snoeprepen uit het winkelschap getrokken omdat jij het niet wilt kopen. Je zou een reep kunnen kopen en deze driftbui meteen kunnen stoppen, maar, wat denk je dat er de volgende keer dat je in het openbaar bent zal gebeuren als je kind iets wil? Sommige ouderschaps-gevechten hoef je simpelweg niet te winnen. Anderen zijn het waard om op te staan, zodat je niet elke controle verliest wanneer je in het openbaar bent. Wanneer je te maken hebt met een openbare driftbui van je kind, geef niet toe aan zijn/haar eisen, ongeacht hoeveel je wilt dat het geschreeuw stopt. Je wilt niet dat hij/zij leert dat zijn/haar reactie de manier is om je te manipuleren.

Weet dat je niet alleen bent

Je bent niet de enige ouder die dit overkomt. Je hebt de blikken gezien, misschien zelfs de opmerkingen gehoord, voelde dat anderen je als moeder veroordeelden en je hebt het gevoel dat je de enige bent die een kind heeft die zich in het openbaar zo gedraagt. Dat is niet zo. We houden van onze kinderen en ze zijn geweldig. Maar ze zijn ook onvoorspelbaar, soms frustrerend en zelfs snel om ons in verlegenheid te brengen wanneer we in het openbaar zijn. Je bent niet alleen. Meerdere ouders hebben hiermee te maken.

Verplaats je van andere mensen

Het lijkt er altijd op dat de driftbui van je kind zich in het midden van de winkel bevindt waar iedereen is. Hoewel het moeilijk kan zijn om je kind ervan te overtuigen om op te staan ​​en zijn/haar driftbui in een hoekje voort te zetten, probeer om dat te doen. Omgaan met zo een situatie is stressvol voor jou en zelfs voor je kind. En publiek verhoogt die stress. Help het kind van de grond, leid hem/haar weg en doe alles wat je kunt om het kind in een stiller hoekje in de winkel te krijgen. Zonder het publiek zal het ook gemakkelijker voor je zijn om hem/haar naar je te laten luisteren.

Bedenk een strategie voor de volgende keer

Elke keer dat je kind een driftbui heeft, neem wat tijd om het opnieuw te beleven. Dit zal je helpen de trigger te identificeren die de driftbui heeft veroorzaakt, zodat je het kunt vermijden of je kind minstens kan voorbereiden om het de volgende keer te doorstaan. Je kunt niet altijd voorspellen wat de emoties van je kind zullen zijn. Maar je kunt van tevoren een strategie bedenken, zodat je beter voorbereid bent wanneer de volgende driftbui plaatsvindt wanneer je in het openbaar bent.