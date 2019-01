Hoe ga je om met ongewenst urineverlies?

Lijden aan ongewenst urineverlies ofwel incontinentie, is vervelend. Toch komt deze kwaal bij veel vrouwen van verschillende leeftijden voor. Dit kan zijn na een zwangerschap, tijdens stress of in de menopauze. Incontinentie treedt op wanneer de urine onvrijwillig uit de blaas wordt vrijgegeven. Dit kan variëren van kleine lekken tot grote hoeveelheden. Maar als het zover is dat hoesten of lachen leidt tot lekangst, dan is het normaal dat je je daar zorgen over maakt. Het kan gênant zijn en invloed hebben op je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en kwaliteit van leven. Gelukkig zullen voor veel vrouwen een paar aanpassingen om minder belangrijke incontinentieproblemen aanzienlijk verminderen. We geven je hier wat tips hoe je hiermee kunt omgaan.

Hoe ga je om met incontinentie?

Doe bekkenbodemoefeningen. De bekkenbodem is een systeem van spieren, gewrichtsbanden en zenuwen dat steun voor onze blaas creëert. Je kunt urine verliezen als de spieren verzwakt zijn na bijvoorbeeld een zwangerschap of door overgewicht. Je kunt je spieren versterken om de symptomen te verbeteren. De oefening die voor deze spieren werkt, wordt een kegel genoemd. Ontspan en trek de spieren heel snel samen gedurende twee tot tien seconden, laat ze daarna weer los. Maak er een gewoonte van om het dagelijks, minstens 3 keer per dag te doen. Het kan de ongewenste urine doen stoppen of aanzienlijk verminderen.

Vermijd eten dat de blaas irriteert. Dit kan betekenen dat alcohol, cafeïne, citrus en chocolade moeten worden beperkt, omdat al deze voedingsmiddelen de zuurgraad van urine beïnvloeden en uiteindelijk een reeds gevoelige blaas irriteren. Houd een dagboek bij waarin je vastlegt wat je eet, wanneer je het eet en hoe vaak je de drang voelt om te plassen. Dit kan je helpen om correlaties te identificeren tussen het eten dat je eet en de intensiteit van je incontinentie zodat je verandering kunt aanbrengen aan je eetgewoonten.

Pas drinkgewoonten aan! Te veel drinken van alles zal een drang om te gaan creëren. Maar het is belangrijk om voldoende water te drinken, maar koffie, thee, alcohol en zoetstof-houdende dranken te beperken. Te weinig drinken prikkelt de blaas.

Houdt je aan een toilet schema. Je aan een schema houden kan dienen om een ​​deel van de urgentie in verband met het hebben van een overactieve blaas te verminderen. Begin met elk uur naar het toilet gaan, en verhoog de tijd tussen elk bezoek geleidelijk in de loop van de tijd. Een blaastraining van deze aard kan van pas komen bij het omgaan met incontinentie. Je kunt je blaas misschien trainen om met bepaalde tussenpozen te gaan, waardoor je een niveau van voorspelbaarheid krijgt voor je plasbehoeften.

Beweeg. Gewichtsbeheersing kan de symptomen van incontinentie bij volwassenen helpen verlichten, omdat extra kilo’s druk uitoefenen op de spieren van de blaas, wat kan leiden tot stress-incontinentie. Gewoon meer wandelen in de buurt is een eenvoudige manier om in beweging te komen.



Bescherm jezelf. Speciaal ontworpen incontinentie ondergoed of verband biedt comfort en gemoedsrust voor die momenten dat je ondanks je inspanningen het toilet niet hebt gehaald. Sommige vrouwen zijn terughoudend om incontinentieproducten te kopen als gevolg van stigma of ongemak. En laten we eerlijk zijn, ze zijn niet altijd even mooi. Maar je hebt ook mooie wasbare incontinentiebroekjes die niet onderdoen voor een normale onderbroek, en niemand zal het verschil opmerken. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor een ongelukje, en kan je zelfverzekerd en comfortabel de straat op.