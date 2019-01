Hoe herken je iemand met een donkere persoonlijkheid?

Egoïsme, machiavellisme, narcisme, psychopathie, sadisme, hatelijkheid en anderen behoren tot de eigenschappen die staan voor de kwaadwillende donkere kanten van de menselijke persoonlijkheid. Je hebt er misschien zelf geen, maar hoe kan je weten of de persoon met wie je te maken hebt dat wel heeft? Lees hier wat het is en hoe je kunt weten of iemand er een heeft, zodat je er niet aan ten prooi valt.

Wat is een donkere persoonlijkheid?

De term ‘donkere persoonlijkheid’ spreekt redelijk voor zichzelf. Het verwijst naar iedereen met een minder empathische persoonlijkheid dan anderen. Alle duistere eigenschappen zijn terug te voeren op de algemene tendens om de eigen doelen en belangen boven die van anderen te plaatsen, zelfs tot het uiterste genot om anderen pijn te doen – samen met een groot aantal overtuigingen die als rechtvaardigingen dienen en dus voorkomen van schuldgevoelens, schaamte of iets dergelijks. Deze tekens zijn negatief omdat ze foutieve of zelfs sociopatische gedragingen vertonen.

De donkere persoonlijkheid: welke soorten zijn er?

De meeste mensen weten dat donkere persoonlijkheden negatief zijn, maar er blijven misverstanden bestaan. Dus, welke zijn ze?

Egoïsme: een buitensporige obsessie met het eigen voordeel ten koste van anderen en de gemeenschap

Machiavellisme: een manipulatieve, harteloze houding en het geloof dat de doelen de middelen heiligen

Morele uittreding: cognitieve verwerkingsstijl die het mogelijk maakt om zich onethisch te gedragen zonder angst te voelen

Narcisme: overmatige zelfzucht, een gevoel van superioriteit en een extreme behoefte aan aandacht van anderen

Psychologisch recht: een terugkerende overtuiging dat men beter is dan anderen en een betere behandeling verdient

Psychopathie: gebrek aan empathie en zelfbeheersing, gecombineerd met impulsief gedrag

Sadisme: een verlangen om anderen voor eigen plezier geestelijk of lichamelijk schade toe te brengen of in het voordeel van zichzelf

Eigenbelang: een verlangen om de eigen sociale en financiële status te benadrukken

Hatelijkheid: destructiviteit en bereidheid om anderen schade te berokkenen, zelfs als iemand zichzelf schade berokkent in het proces

Tekenen van een donkere persoonlijkheid

Misschien begin je nu te vermoeden dat iemand die je kent een donkere persoonlijkheid heeft. Als de persoon een van deze kenmerken vertoont, zit je er niet ver naast. Allereerst neigen negatieve persoonlijkheden ertoe anderen voor hun gewin te manipuleren. Ze zullen je bedriegen om hun zin te krijgen. Ook kunnen ze onverwacht beginnen te slijmen en om gunsten vragen.

Negatieve mensen kunnen bovendien moraal missen. Ze tonen geen spijt nadat ze je hebben gekwetst en gedachteloze, harteloze opmerkingen hebben gemaakt. Grootspraak is een opvallende eigenschap van donkere persoonlijkheden. Ze scheppen op vanwege een laag zelfbeeld en hebben moeite om te accepteren dat anderen hun voor zijn. De laatste, maar niet de minste eigenschap van donkere persoonlijkheden is cynisme. Ze hebben een vervuild wereldbeeld en hebben de neiging om dingen uit te stellen.

Hoe om te gaan met een donkere persoonlijkheid

Het is moeilijk om te gaan met dit type mensen vanwege hun vaardigheden om twijfel, woede en schaamte in te boezemen. Dus, hoe voorkom je dit?

* Ten eerste, blijf je bewust van hoe je je voelt. In normale omstandigheden is woede ongezond als het niet goed wordt beheerd. Als je echter met donkere persoonlijkheden omgaat, blijf bewust van je woede omdat je niet wilt dat ze je manipuleren.

* Het volgende punt is dat je ze niet kunt veranderen. Ze zijn blij met je falen, dus ze zullen alles doen om je pogingen om hun gedrag te beheren, saboteren.

* Je moet bovendien beslissen of je een relatie met hen zou moeten voortzetten. Weeg de voor- en nadelen af ​​van omgaan met mensen die je slecht behandelen. Trek ten slotte je grenzen en weet waar je aan toe bent. Volg je hart.

Kortom, wanhoop niet als je duistere persoonlijkheden in je leven hebt. Een beetje slim zijn zal je helpen om de zaken in perspectief te plaatsen en met ze om te gaan.