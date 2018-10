Hoe kies je een goede vochtinbrengende crème voor je huid?

Een goede vochtinbrengende crème is een van de fundamenten van een effectief huidverzorgingsregime voor een droge huid. Vochtinbrengende crèmes kunnen de droge huid kalmeren en rimpels minder opvallend maken, ook al is het effect tijdelijk. Maar met zo veel om uit te kiezen, hoe beslis je?

Vaseline is een van de meest effectieve moisturizers, vooral wanneer het wordt gebruikt direct na het baden om het vocht vast te houden. Het is ook een van de minst dure. Maar veel mensen houden er niet van om het op hun gezicht te gebruiken omdat het er vettig uitziet en aanvoelt. In plaats daarvan zijn crèmes en lotions die wat water bevatten een betere keuze voor een gezichtscrème. Veel van deze crèmes en lotions zijn vochtregulerende middelen, een olievrije vochtinbrengende crème die water aan de huid bindt, waardoor de verzachtende effecten langer kunnen aanhouden.

De meeste moisturizers bevatten water, glycerine, vaseline, stearinezuur, propyleenglycol en lanoline. Sommige bevatten botanische ingrediënten, zoals jojoba-olie, kokosolie, saffloerolie en linolzuur, die helpen om de buitenste laag keratine van de huid te behouden en de huid soepel te houden. Fabrikanten gebruiken andere ingrediënten, zoals cetylalcohol, palmitinezuur en dimethicon, om moisturizers een crèmeachtige, fluweelachtige of doorschijnende look en feel te geven en om de “mortel” die de huid zacht en glad houdt, te ondersteunen.

Sommige moisturizers bevatten ook zonnefilters en cosmeceuticals, die helpen bij het voorkomen of zelfs corrigeren van fijne rimpels, ongelijke huidpigmentatie en andere tekenen van veroudering en fotogenering.