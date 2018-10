Hoe kies je de juiste nagelvorm?

Nagelvorm inspiratie kun je overal vinden. Of je nu de nagels van je vriendinnen bekijkt, die van celebrities, of door Instagram of Pinterest scrolled, je zult zeker een groot aantal stijlen vinden die je zou willen uitproberen. Misschien moet je echter dichter bij huis kijken. Je beste inspiratie in de vorm van je nagels moeten je eigen vingers zijn. Dus, wat werkt voor welke vingers? Hieronder wat tips.

Ronde nagels

Deze vorm is perfect voor korte nagels, of ze nu alleen de top van je vinger bereiken of deze iets overtreffen.

Vierkante nagels

Gevijld plat aan de bovenkant en zijkanten om een ​​vierkant te maken, werkt deze vorm het beste met middellange nagels. Ze moeten lang genoeg zijn om het vierkante deel zichtbaar te maken boven je vingertop, maar niet echt lang, want dan zien ze er gewoon uit als botte klauwen … wat waarschijnlijk niet helemaal de look is die je zoekt.

Ovale nagels

Deze look past bij elke nagellengte en is echt een goede vorm voor het maken van klassieke nail art.

Vierkante/Ovale nagels

Afgeronde zijkanten en een platte top maken deze nagelvorm nogal opvallend en een perfecte pasvorm voor lange nagels.

Amandel nagels

Deze vorm is ook een andere geweldige look voor lange nagels. Gevuld in een licht afgeronde vorm aan de zijkanten vormen amandelnagels een klein puntje aan de top van de nagel, vandaar hun naam.

Stiletto nagels

Deze zijn alleen echt te doen met nagels die erg lang en zeer puntig zijn, net als een naaldhak. Stiletto nagels zijn niet voor bangeriken, deze look heeft een edgy randje!