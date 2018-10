Hoe je de kinderen op tijd de deur uit krijgt

Zoals veel ouders weten, kan het ’s ochtends een moeilijke tijd zijn om te ontbijten, aan te kleden, de kinderen aan te kleden en de deur uit te gaan. Maar dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn als je maar weet wat je moet doen. Bekijk hier onze tips.

Laat iedereen elke dag op tijd opstaan

Door je tijd efficiënt in te delen, kun je ervoor zorgen dat je voldoende tijd hebt voor eventuele onvoorziene omstandigheden en je kopje koffie in de ochtend. Het is belangrijk om niet te vertrouwen op de smartphone als je alarm omdat de batterij kan leegraken, en het je ’s nachts wakker kan houden. Dus schaf een betrouwbare wekker aan.

Maak een gezinsplanning

Door een planning te maken, heb je meer tijd in de ochtend. Een goede manier om de gezinsplanning bij te houden, is door te plannen voor de week. Roep op een zondagmiddag iedereen bijeen en kijk wat ze moeten doen. Regel wanneer het huiswerk moet worden gedaan en waar iedereen na school moet gaan. Door een plan te maken, is er onderweg minder kans op een verrassing.

Leg de outfits de avond ervoor klaar

De sleutel om op tijd de deur uit te gaan, is om die waardevolle minuten ’s morgens te besparen. Door niet alleen de schoolspullen van je kind klaar te leggen, maar ook de kleding voor de ochtend, besparen jij en je gezin tijd.

Bereid de broodtrommel de avond tevoren voor

Het bereiden van lunches de avond ervoor is nog een goede manier om tijd te besparen en alles rustig te houden voor jezelf en de kinderen in de ochtend.

Pak de schooltassen ’s avonds in

Wanneer de kinderen van school komen en hun huiswerk maken, wordt vaak vergeten de tas weer in te pakken. Met pennen, potloden en schriften verspreid over het hele huis, kan het moeilijk worden om ze ’s ochtends te vinden. Zorg ervoor dat te tassen ’s avonds weer ingepakt zijn met alles wat ze nodig hebben voor de volgende dag.

Houd een aantal spullen in de auto of in de tas

Op de dagen dat je zorgvuldige planning en organisatie niet werkt, kan het houden van spullen in de auto of in je tas, de dingen makkelijker maken. Plaats daar enkele noodzakelijke items.