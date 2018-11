Hoe kom je van de knoflook- of uiengeur af?

Knoflook en uien voegen smaak toe aan maaltijden en kunnen gezondheidsvoordelen bieden. Helaas kunnen beide ook een slechte adem veroorzaken, vooral als ze rauw worden gegeten. De kenmerkende geur wordt veroorzaakt door zwavelhoudende chemicaliën in knoflook en ui. De geur kan urenlang en zelfs ’s nachts in iemands adem blijven hangen, wat sommige mensen ontmoedigt om deze groenten te eten. Gelukkig kunnen veel huismiddeltjes een slechte adem voorkomen of elimineren. Hieronder enkele eenvoudige methoden.

1. Drink water

Door na de maaltijden water te drinken, kunnen resten knoflook of ui van de tong of tussen de tanden worden gewassen. Het stimuleert ook de productie van speeksel, wat helpt om een ​​deel van de geurproducerende bacteriën uit de mond te verwijderen.

2. Borstel en floss

De bacteriën die bijdragen aan slechte adem worden meestal gevonden in tandplak en onder de tandvleesrand. Poetsen van de tanden en flossen na de maaltijd kan het aantal bacteriën in de mond aanzienlijk verminderen en andere oorzaken van slechte adem verwijderen, waaronder plaque en voedseldeeltjes.

3. Gebruik een tongkrabber

Mensen zullen vaak nalaten om de tong en het gehemelte van de mond te poetsen, en de achterkant van de tong is een ideale plek voor bacteriën om te verzamelen. Elke dag een tongschraper of borstel gebruiken kan dode huidcellen, microben en kleine deeltjes voedsel verwijderen. Ga door met schrapen totdat er geen resten achterblijven op de schraper.

4. Spoelen met mondwater

Een sterk ruikende mondwater, zoals een die pepermunt bevat, kan de geur van knoflook of uien op de adem bedekken. Sommige onderzoeken suggereren dat het gebruik van een mondwater met chloordioxide vooral effectief is bij het verwijderen van plaque, bacteriën en kleine voedseldeeltjes.

5. Eet verse groenten en fruit

Het eten van verse producten met of na de maaltijd kan de geuren van knoflook en ui verdoezelen. In één onderzoek rapporteerden onderzoekers dat het eten van rauwe appel of rauwe sla de geur van knoflook op de adem aanzienlijk verminderde.

6. Eet kruidenbladeren

Peterselie kauwen na het eten is een eeuwenoude remedie voor knoflook of ui adem. Dit kruid reinigt het gehemelte en maskeert onaangename geuren. Muntblaadjes hebben ook aangetoond dat ze de knoflookadem aanzienlijk verminderen.

7. Probeer appelciderazijn

Sommige mensen melden dat het drinken van een eetlepel appelciderazijn in water voor of na de maaltijd, de knoflook- of uienadem doet verdwijnen. Dit is echter geen medisch goedgekeurde methode.

8. Neem een ​​kopje groene thee

Nippen van groene thee na het eten kan helpen om sterke geuren te verdoezelen. Eén studie suggereerde dat groene thee effectiever slechte adem elimineerde dan pepermuntjes, kauwgom of een product dat peterselieolie bevatte.

9. Kauwgom

Kauwgom met een mintachtige smaak kan onaangename geuren onderweg maskeren. Het stimuleert ook de speekselproductie, wat kan helpen bacteriën en voedseldeeltjes weg te spoelen.

10. Drink melk

Het drinken van een glas melk met of na een knoflook-zware maaltijd kan de concentratie van verbindingen in de mond verminderen die zwavel bevatten en slechte geur veroorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat volvette melk beter is in het verminderen van de geur dan vetvrije melk.

11. Drink citroenwater

Citroensap kan de geur van uien of knoflook op de adem neutraliseren. Voeg een beetje vers citroensap (ongeveer 1 eetlepel) toe aan een glas water en drink het na een uien- of knoflookrijke maaltijd.

12. Verwijder de knoflookkern

Bij het bereiden van een maaltijd is het mogelijk om het risico op het ontwikkelen van knoflookadem te verminderen. Snijd elk teentje knoflook in twee en haal de steel uit het midden van de bol voordat je de bol aan het eten toevoegt.