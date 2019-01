Hoe je mindful het nieuwe jaar in kunt gaan

Als we beginnen met het maken van de goede voornemens voor het nieuwe jaar, is het gemakkelijk om gestrest te raken door de vele eisen op onze tijd en energie. Maar dit kan ook het perfecte moment zijn om te proberen mindfulness te oefenen om het jaar te creëren dat je echt wilt. Mindfulness is een mentale toestand die wordt bereikt door je aandacht te richten op het huidige moment, terwijl je je gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties erkent en accepteert. Creëren wat je wilt vereist inspanning, intentie en reflectie. Om te beginnen, bedenk wat je nodig hebt om te creëren wat je wilt, dit zal voor elke persoon anders zijn en zal waarschijnlijk van jaar tot jaar variëren. Deze vier stappen kunnen je te helpen je doel te bereiken (wat dat ook mag zijn):

1. Stel het je voor

Wanneer je een feestje plant, moet je beginnen met het maken van een lijst met wat je in de supermarkt moet kopen. Op dezelfde manier moet je je het eindresultaat van je inspanningen voorstellen. Stel jezelf de vraag hoe je je wilt voelen over 2019 als het voorbij is. Wil je je gelukkig en ontspannen voelen? Of gestrest en blij dat het eindelijk voorbij is? Als je je kunt voorstellen dat je het beste jaar ooit hebt, hoe zou dat eruit zien?

2. Plan weloverwogen

Wat heb je nodig om te plannen om je visie te realiseren? Net als het eten dat je moet kopen voor het feest, wat zijn de activiteiten die je moet plannen en doen om je doel te bereiken? Bedenk welke activiteit je normaal gesproken aan de grond houdt in drukke tijden, wanneer je je overweldigd of er tot over je oren in voelt. Hoe, wanneer en waar kun je dit oefenen?

3. Handel

Wat zijn de noodzakelijke dingen die je moet doen om van je jaar een succes te maken? Geef prioriteit aan wat belangrijk voor jou is. Denk terug aan wat je voor ogen had en hoe je zult moeten handelen om die ervaring tot verwezenlijking te kunnen brengen. Ga goed om met je zelfzorg tijd, zorg ervoor dat je de tijd neemt om te ontspannen en te relaxen.

4. Denk na

Bij het reflecteren op de eerdere voornemens van het nieuwe jaar, welke elementen wil je behouden en wat wil je voorkomen? Denk na over wat jou plezier geeft en wat mensen om je heen plezier geeft. Wat jou plezier geeft, is misschien niet hetzelfde als dat wat je partner of kinderen plezier geeft, dus wees extra oplettend om te zien wat ze echt leuk vinden, want het plezier dat ze ervaren, kan wat magie bevatten die je niet wilt missen.